Netanyahu elogia el ‘audaz’ plan de Gaza de Trump en reunión con Rubio

El primer ministro de Israel ha dicho que está trabajando para hacer realidad el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de remover y reasentar a la población de Gaza. Benjamin Netanyahu dijo que está cooperando con Estados Unidos en una “estrategia común” para Gaza después de reunirse con el Secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, en Jerusalén el domingo. Dijo que él y Rubio habían discutido formas de implementar la visión de Trump, que también implicaría que Estados Unidos tome el control de Gaza. Rubio dijo que el plan podría haber “sorprendido y sorprendido” a la gente, pero que se necesita coraje para proponer una alternativa a las “ideas anticuadas” del pasado. Rubio está visitando Israel en su primera gira por el Medio Oriente como principal diplomático de los EE.UU. También tiene previsto reunirse con funcionarios rusos en Arabia Saudita en los próximos días para posibles conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania, una reunión a la que ni Ucrania ni otros países europeos han sido invitados. Hablando en una conferencia de prensa conjunta el domingo, Rubio y Netanyahu describieron áreas de acuerdo, incluyendo el deseo de erradicar la capacidad de gobierno de Hamas, evitar que Irán obtenga un arma nuclear y monitorear los desarrollos en una Siria post-Assad. Netanyahu también condenó lo que llamó “guerra judicial” de la Corte Penal Internacional (CPI), que dijo que “difama de manera escandalosa” a Israel. Agradeció a la administración de EE. UU. por imponer sanciones contra la CPI, que el año pasado emitió una orden de arresto para Netanyahu y su ex ministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra en Gaza, los cuales Israel niega, así como a un comandante de Hamas. Estados Unidos e Israel tenían una posición común sobre Gaza, advirtió Netanyahu que se abrirían las “puertas del infierno” si todos los rehenes israelíes no fueran liberados. “Hamas no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental”, agregó Rubio. “Y mientras siga siendo una fuerza que pueda gobernar o administrar o una fuerza que pueda amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se vuelve imposible”. La visita de Rubio llega después de que llegara un envío de bombas pesadas fabricadas en Estados Unidos a Israel durante la noche. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que su país había recibido una entrega de bombas MK-84 de EE. UU. el sábado por la noche, después de que Trump revirtiera un bloqueo a la exportación de municiones impuesto por su predecesor, Joe Biden. Inicialmente, Biden envió miles de MK-84 a Israel después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, pero luego se negó a autorizar la exportación de las bombas por preocupación por su impacto en Gaza. Las potentes bombas de 2,000 libras tienen un amplio radio de explosión y pueden atravesar concreto y metal, destruyendo edificios enteros. Katz dijo que el envío representaba un “activo significativo” para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y servía como evidencia de la “fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos”. Mientras tanto, Hamas dijo que un ataque aéreo israelí había matado a tres agentes de policía cerca de Rafah en el sur de Gaza el domingo, lo que calificó como una “grave violación” del alto al fuego. El alto al fuego entró en vigencia el 19 de enero y requiere una pausa completa en la lucha durante la primera fase de 42 días. Israel dijo que había atacado a “varios individuos armados” en el sur de Gaza. Los temores habían sido altos esta semana de que el frágil acuerdo de alto al fuego podría colapsar después de una disputa sobre un planificado rescate de rehenes, que estuvo a punto de ser abortado pero finalmente se llevó a cabo el sábado. La oficina de Netanyahu confirmó el domingo que un equipo de negociadores israelíes viajaría a El Cairo el lunes para discutir la segunda fase del alto al fuego.