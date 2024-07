Netanyahu de Israel debería marcharse ‘de inmediato’, dice el ex jefe de Shin Bet Ami Ayalon

FRANCE 24 habló con Ami Ayalon, quien fue el jefe de la agencia de seguridad interna de Israel, el Shin Bet, de 1996 a 2000. “Mientras él (Binyamin Netanyahu) sea primer ministro, no tendremos paz ni seguridad”, dijo Ayalon. El ex jefe de espías dijo que cree que “la mayoría de las personas que votaron por él (Netanyahu) quieren que deje su puesto” y que “debería hacerlo inmediatamente”. Ayalon, quien también es un ex comandante en jefe de la armada israelí, pidió el fin de la guerra en Gaza, diciendo que no había una solución militar posible. Agregó que se debe hacer todo lo posible para evitar un segundo frente en Líbano. Advertía: “A menos que utilicemos la diplomacia y el proceso político, no lograremos la victoria en Gaza”.

