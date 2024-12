Netanyahu critica a Obama, John Kerry en primera aparición en juicio por corrupción.

En su primera comparecencia en el tribunal por cargos de corrupción, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dejó al descubierto sus marcadas desacuerdos con el ex presidente Barack Obama sobre Irán y un estado palestino. “Obama me dejó claro que la política de EE. UU. iba a tomar un giro brusco en contra de las ideas en las que creía”, recordó Netanyahu de sus interacciones con EE. UU. en los primeros días de la administración de Obama. “Él veía a Irán no como una amenaza sino como una oportunidad y veía una necesidad vital de que volviéramos a las líneas del ’67 y estableciéramos un estado palestino aquí.” Netanyahu tomó el estrado durante unas cuatro horas el martes por la mañana en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv. El juicio se trasladó de Jerusalén por razones de seguridad no reveladas y se llevó a cabo en una sala de audiencias subterránea, según Reuters. Recordó su difícil relación con Obama: cómo no lograron ponerse de acuerdo en un curso de acción adecuado para los palestinos. “Tuve que enfrentar una gran presión para crear un estado palestino”, dijo Netanyahu. “[Obama] lo exigió durante la primera reunión, dijo: ‘Ni siquiera construirás un ladrillo sobre la Línea Verde’. Yo respondí: ‘La mitad de Jerusalén está sobre la Línea Verde, por ejemplo, el barrio de Gilo’. Obama dijo: ‘También Gilo’. Exigió un congelamiento total de la construcción, una presión masiva. Tuve que lidiar con esto, tuve que desviarlo, y no fue un asunto menor”.