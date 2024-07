¿Necesitas un estuche protector de EMF en tu iPhone? Bloqueadores de radiación explicados.

“

La radiación EMF, o campo electromagnético, es una área de preocupación para algunas personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a largo plazo puede causar problemas de salud, mientras que niveles altos de radiación EMF son conocidos por ser perjudiciales en cualquier duración. La exposición a corto plazo a niveles bajos de radiación EMF, como la que se puede obtener de un iPhone o un smartphone Android, se considera segura para individuos sanos. Sin embargo, aunque la OMS no ha confirmado ningún efecto peligroso de la exposición a la radiación EMF de bajo nivel después de miles de estudios, no sabemos con certeza sobre los efectos de la exposición a largo plazo.

¿Debería ser un factor a considerar al sopesar la compra de un próximo iPhone 16 o iPhone 16 Pro? Según la OMS, simplemente no podemos estar seguros de que la EMF cause efectos dañinos para la salud. Para establecer una conexión como esta, se necesitan tres tipos de estudios: “Los estudios de laboratorio en células tienen como objetivo determinar si hay un mecanismo por el cual la exposición al campo electromagnético podría causar efectos biológicos perjudiciales. Los estudios en animales son esenciales para establecer efectos en organismos superiores cuya fisiología se asemeja a la de los humanos en cierto grado. Los estudios epidemiológicos buscan asociaciones estadísticas entre la exposición a un campo y la incidencia de resultados adversos específicos para la salud en humanos.”

En otras palabras, para probar una conexión entre EMF y riesgos para la salud, necesitaríamos tener un montón de investigaciones realizadas de tres maneras: en el laboratorio en células, pruebas en animales y estudios epidemiológicos (estadísticos).

Desde la OMS: “Los resultados de diversos estudios (celulares, animales y epidemiológicos) deben considerarse juntos antes de sacar conclusiones sobre posibles riesgos para la salud de un peligro ambiental sospechado. La evidencia consistente de estos tipos muy diferentes de estudios aumenta el grado de certeza sobre un efecto real.”

En resumen, los resultados de todos estos estudios necesitarían dar el mismo resultado. La correlación no es lo mismo que la causalidad. Todavía no hemos llegado a ese punto.

La OMS continúa señalando que la falta de efectos probados para la salud hasta ahora podría significar que realmente no los hay. Pero también podría significar que simplemente no hemos podido detectar el vínculo con nuestros métodos de prueba actuales.

Claramente, se necesitan más estudios para respuestas definitivas. Mientras tanto, en interés de la precaución, Atom Studios, fabricante de carcasas, ha creado la carcasa Alara para proteger a los usuarios de la radiación EMF.

iMore ofrece consejos precisos y orientación de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos de Apple en los que apoyarse. ¡Aprende más con iMore!

Escribí sobre la carcasa Alara en un artículo reciente, ¿Necesitas gastar $100 en una carcasa de iPhone? Como puedes ver por el título, la Alara es una carcasa costosa. Pero ¿vale la pena $100? Es una carcasa bastante agradable, combinando silicona y plástico reciclado con un interior de microfibra suave. La carcasa es estéticamente atractiva y protectora, ofreciendo protección contra caídas de 10 pies y completa compatibilidad con MagSafe. Por supuesto, puedes encontrar carcasas igualmente atractivas y protectoras por mucho menos dinero. Pero si la radiación EMF es una preocupación tuya, podrías considerar que vale la pena su precio. Hablé con Ryan McCaughey, el científico jefe de Atom Studios para aprender más sobre la radiación EMF y la carcasa Alara, para tratar de entender si esta es una preocupación que todos deben tener o un truco de marketing para separarte de tu dinero.

¿Qué tan grave es la radiación EMF?

Según Ryan, hay una creciente cantidad de evidencia de que la exposición a largo plazo a la radiación EMF de radiofrecuencia (RF) tiene efectos negativos para la salud en humanos, particularmente en lo que respecta al cerebro y la fertilidad. Mencionó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS ha clasificado a la RF como un “posible carcinógeno” desde 2011, basado en investigaciones que muestran un mayor riesgo de tumores cerebrales en usuarios intensivos de teléfonos celulares. Me dijo que el Programa Nacional de Toxicología de los EE. UU. encontró “evidencia clara” de tumores cardiacos cancerosos en ratas debido a la exposición a RF. Ryan sugirió que la calidad del esperma podría verse afectada negativamente por el uso del teléfono celular. También mencionó que 50 minutos de exposición al teléfono celular alterarán el metabolismo de la glucosa en el cerebro en la zona más cercana a la antena.

¿Deberías preocuparte por usar un smartphone en absoluto, o incluso mantenerlo en tu bolsillo?

Los estudios mencionados generalmente implican a personas que sostienen sus teléfonos junto a sus oídos para hablar. Pero ¿qué pasa si lo estás sosteniendo en tus manos o lo tienes en tu bolsillo? Hay demasiadas variables para probar el uso a mano, como enviar mensajes de texto, ya que cada persona sostiene un teléfono de manera diferente.

Pero los manuales de iPhone solían advertir a los usuarios que mantuvieran el teléfono a 15 milímetros (0.59 pulgadas) del cuerpo. Ahora las pautas de exposición a RF del fabricante son más ambiguas y escondidas en la Configuración, explicando solo cómo se probó – a 5 milímetros del cuerpo.

Ryan explicó que esto significa que si mantienes tu iPhone en tu bolsillo, probablemente excederá los límites seguros de exposición. Una cosa a tener en cuenta: la radiación proviene de la parte posterior del teléfono, por lo que poner tu iPhone en tu bolsillo con la pantalla hacia tu cuerpo es más seguro que de la otra manera.

¿Cómo pueden los fabricantes de teléfonos celulares vender teléfonos?

En los EE. UU., la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) establece el límite de exposición a la radiación en un nivel de Tasa de Absorción Específica (SAR) de 1.6 vatios por kilogramo (W/kg). Esta es una métrica para cuantificar el ritmo al que la radiación del teléfono celular es absorbida por el cuerpo humano. Todos los teléfonos deben ser probados por laboratorios independientes certificados antes de poder ser lanzados.

Algunas personas sienten que este límite es demasiado relajado, ya que se estableció en 1996 antes de que fuera común mantener un teléfono celular en el bolsillo todos los días. Sin mencionar los posibles efectos en los niños – era mucho más raro que los niños tuvieran teléfonos celulares en esa época de lo que lo es ahora.

Entonces, ¿cómo ofrece la carcasa Alara protección EMF?

Ryan explicó que la carcasa Alara utiliza tecnología de antena patentada para redirigir la radiación lejos de la cabeza y el cuerpo. Elementos de plata altamente conductivos cambian el patrón espacial del campo electromagnético del teléfono para reducir la cantidad de radiación absorbida por el cuerpo. Atom Studios afirma que la carcasa Alara reduce tu exposición a la radiación del teléfono celular (o SAR) hasta en un 75%. Según Ryan, la carcasa Alara pasa por rigurosas pruebas de laboratorio por RF Exposure Lab, una instalación independiente y acreditada.

La Alara no bloquea ni protege la radiación; cambia el patrón de radiación del teléfono. Es por eso que solo necesita cubrir la parte trasera, no la parte delantera del teléfono. Dado que está desviando en lugar de bloquear, tu señal celular no se verá afectada. Otras carcasas de protección EMF reclaman bloquear o proteger la radiación, pero también pueden bloquear tu señal celular. Irónicamente, una señal bloqueada o débil hace que tu iPhone transmita aún más radiación.

¿Qué más puedes hacer para protegerte de la radiación EMF?

Mantén tu iPhone alejado de tu bolsillo y de tu cuerpo tanto como sea posible. Usar tu iPhone cuando tiene una señal débil es más peligroso que usarlo cuando tiene una fuerte. Ryan explicó que el iPhone utiliza gestión dinámica de energía, lo que significa que optimiza la vida de la batería transmitiendo lo mínimo necesario para la conexión. Cuanto más lejos estés de una torre celular, más señal tiene que transmitir tu iPhone para realizar la conexión, lo que significa que tu exposición es mayor. Incluso podrías poner tu iPhone en Modo Avión cuando no lo estés usando, como por la noche, por ejemplo.

Por supuesto, los teléfonos celulares no son las únicas fuentes de radiación EMF en la mayoría de los hogares. Los hornos de microondas, los enrutadores Wi-Fi y los auriculares Bluetooth son fuentes comunes también. Un horno de microondas te expone a aproximadamente 300 microwatts por centímetro cuadrado (µW/cm2) si estás cerca, en comparación con 600 µW/cm2 de un teléfono que está a 2 milímetros de tu cuerpo. Los enrutadores Wi-Fi te exponen a menos de 1 µW/cm2 siempre que estés a tres pies de distancia o más. Los auriculares Bluetooth son solo aproximadamente una décima parte tan potentes como tu iPhone, pero están justo en tus oídos.

¿Qué tan preocupado deberías estar por la radiación EMF?

No hay pruebas concluyentes de que sea peligroso, pero tampoco hay un nivel seguro de exposición comprobado. Ciertamente, no hay daño en tomar medidas de precaución simples. Si nada más, mantén tu teléfono más alejado de tu cuerpo siempre que sea posible. Usa el altavoz en lugar de sostener el dispositivo cerca de tu oído para hablar por teléfono. Intenta no guardar tu smartphone en tu bolsillo, pero si es necesario, manten la pantalla contra tu cuerpo y la parte trasera del teléfono lejos de ti.

¿Deberías comprar la carcasa Alara? Como se mencionó anteriormente, es una bonita carcasa, al menos desde un punto de vista estético, y la protección física que ofrece. Pero solo tengo la palabra de la compañía sobre el nivel de protección contra la radiación de la carcasa, con el veredicto aún en disputa incluso entre los profesionales de la salud en cuanto a cuán preocupados debemos estar en relación con la radiación producida por nuestros dispositivos móviles. Aunque es cara, la protección contra la radiación EMF de Alara puede, al menos, brindarte algo de tranquilidad si tienes preocupaciones.

More from iMore”