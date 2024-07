¿Necesitas permiso de planificación para un camino de entrada en el Reino Unido?

Especialmente cuando regresas a casa del trabajo o de un día fuera con la familia y descubres que no hay espacios cerca de tu casa a una distancia razonable para caminar.

Pero si ya has tenido suficientes dificultades para estacionar, es posible que estés pensando en transformar parte de tu jardín frontal en un camino de entrada.

Si este es el caso, podrías estar preguntándote si necesitas permiso de planificación o si puedes simplemente seguir adelante con el trabajo, averigüémoslo.

¿Por qué necesitas permiso de planificación para un camino de entrada?

“Si estás pensando en cubrir un jardín frontal con material impermeable en un área de más de 5 metros cuadrados, deberás solicitar permiso de planificación de antemano”, aconseja RF Paving.

“Esto también se aplica si el diseño de tu camino de entrada no puede controlar el agua de lluvia que corre hacia la carretera y los sistemas de drenaje.”

Sin embargo, si deseas tener un camino de entrada construido en tu propiedad, si necesitas permiso de planificación o no dependerá también de tu “situación individual”.

Homebuilding & Renovating explica: “En general, si el camino de entrada va a ser parte de un proyecto de nueva construcción, entonces los detalles deberían formar parte de la solicitud de planificación para la nueva vivienda.

“Si es para una casa existente, sin embargo, hay algunas instancias donde no se necesita permiso de planificación para los caminos de entrada porque se considera Desarrollo Permitido.

“Esto significa que se considera que ya se ha dado permiso de planificación, por lo que tu proyecto de camino de entrada puede proceder sin obstáculos.

“Pero ten cuidado, hay varias circunstancias en las que los derechos de Desarrollo Permitido no se aplican.

“Siempre es mejor verificar primero, porque si continúas y haces el trabajo y luego descubres que deberías haber solicitado permiso de planificación, es posible que tengas que completar una solicitud de planificación retrospectiva, lo que conlleva sus propios riesgos y costos.”

