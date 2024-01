Necesitamos pensar en cómo celebrar elecciones, pero actualmente la ley lo prohíbe

Volodymyr Zelenskyy, Presidente de Ucrania, ha afirmado que Ucrania necesita “pensar” cómo celebrar las elecciones presidenciales, y sin embargo, en este momento la ley no permite hacerlo durante la ley marcial.

Fuente: Zelenskyy en una entrevista para el canal de televisión británico Channel 4 News, cuya versión completa fue publicada por la Oficina del Presidente de Ucrania

Cita: “No he pospuesto las elecciones, esto sucede automáticamente. Simplemente no puedo llevarlas a cabo en este momento, en primer lugar, por la ley que me prohíbe hacerlo. No solo me prohíbe a mí, sino a todas las instituciones en general hacerlo.

La Verkhovna Rada de Ucrania (el Parlamento de Ucrania) debe votar y emitir un mandato para las elecciones, ellos (los diputados) deben plantear esta cuestión y votar. No pueden hacerlo debido a la prohibición, no pueden quebrantar la ley. La situación es que las elecciones están prohibidas durante tiempos de guerra.

E incluso si fuera posible hacerlo, ¿qué haríamos con los territorios temporalmente ocupados y cómo haríamos que estas elecciones fueran legítimas para que sean reconocidas por el mundo si más de 6 millones de ciudadanos ucranianos están en el extranjero, y también debe haber infraestructura para votar, y desafortunadamente no tenemos un formato de elecciones en línea?

Si me pregunta, creo que debemos pensar en cómo hacerlo. Si pudiera hacerlo mañana, lo haría”.

Detalles: A una pregunta aclaratoria sobre si “las circunstancias no son adecuadas” en este momento, Zelenskyy respondió: “Las circunstancias y la ley. Debemos cambiar las circunstancias y cambiar la ley”.

