Nave de desembarco del Cuerpo de Marines tardando más y costando más de lo previsto

Un buque clave que los infantes de marina necesitan para moverse en un posible enfrentamiento en una isla con China está dos años retrasado, podría costar casi el triple de su estimación original y la solución a corto plazo no es barata.

El programa de buques de desembarco medio de la Armada espera otorgar su contrato de diseño y construcción en el año fiscal 2025, dos años más tarde de lo planeado originalmente, según la Evaluación Anual de Sistemas de Armas de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, publicada el lunes.

El concepto, anteriormente llamado buque de guerra anfibio ligero, fue lanzado en 2020 para adquirir 35 de estos buques de desembarco en popa.

El buque se ajustaría estrechamente a diseños comerciales para reducir su firma y proporcionar a los recién formados regimientos litorales de marines opciones para maniobrar en áreas cercanas a la costa y dentro de cadenas de islas, especialmente en el Pacífico.

Los marines esperan un “gran año” para el ensayo de drones, buques y logística.

El buque actual que se está utilizando para las pruebas es el buque de desembarco en popa, una embarcación comercial modificada que permite a los usuarios desembarcar y embarcar directamente desde la playa.

“Es una conexión logística de costa a costa para llevar cosas pesadas que no podemos poner en aviones o no queremos que llegue un barco grande para traer, llevarlo del punto A al punto B para moverlo, maniobrarlo desde el punto B a una posición más ventajosa en el punto C; y luego sostener esa posición,” dijo en marzo el general Christopher Mahoney, Comandante Asistente.

Las características originales de diseño para el concepto de buque de desembarco medio incluyen:

– Una longitud de 200 a 400 pies.

– Un calado, o profundidad del buque bajo la línea de agua, de 12 pies.

– Una tripulación de alrededor de 70 marineros.

– La capacidad para transportar 50 marines y 648 toneladas cortas de equipo.

– 8,000 pies cuadrados de espacio de carga en cubierta.

– Velocidad de tránsito de 14 nudos y un alcance de crucero de 3,500 millas náuticas.

– Capacidad de rodaje/desembarco para playas con una pendiente de 1:40.

– Una plataforma de aterrizaje para helicópteros.

– Dos cañones de 30 mm y seis cañones .50 para autodefensa.

– Una vida útil de 20 años.

Fuente: Servicios de Investigación del Congreso

El primero de los tres regimientos planificados se puso en marcha en 2023. La Armada está desarrollando una estrategia de puente, según el informe. Marine Corps Times ha informado sobre la experimentación en curso con buques comerciales modificados para cumplir con las necesidades de desembarco del servicio durante los últimos dos años.

Pero esas soluciones requieren “modificaciones significativas”, según el informe, que cuestan más de $115 millones por buque modificado.

Un informe de 2020 del Servicio de Investigación del Congreso que fue actualizado en abril señaló que el Congreso podría considerar adaptar la flota existente de buques de apoyo logístico del Ejército para al menos algunos de los requisitos de los marines.

Según ese informe, el Ejército tiene más de 100 buques de apoyo logístico en su flota. Decenas de esos buques tienen capacidades similares a los buques de desembarco que el Cuerpo busca.

En ese momento, el Ejército había buscado deshacerse de parte de su flota de embarcaciones. Pero desde entonces, el servicio ha cambiado sus necesidades logísticas al Pacífico y ahora quiere expandir la flota, informó Defense News.

Bajo la línea de tiempo actual, la Armada espera otorgar el contrato de construcción de los buques en marzo de 2025 y tener el primer buque entregado en enero de 2029. Con ese cronograma, la Armada espera concluir las pruebas operativas para julio de 2030 y alcanzar la capacidad inicial para diciembre de 2034, según el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.

Otro informe publicado en abril muestra un costo total mucho más alto para el programa de lo que los funcionarios planearon inicialmente.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el programa inicial de 18 buques podría costar entre $6.2 mil millones y $7.8 mil millones en dólares ajustados por inflación de 2024, informó Defense News en abril.

Esto se traduce en $340 millones a $430 millones por casco.

Eso es tres veces más que la estimación original de $2.6 mil millones para el programa ― o $150 millones por buque.

Si la Armada recibe luz verde para comprar la flota completa de 35 buques de desembarco, como ha solicitado el Cuerpo de Marines, el programa costaría entre $11.9 mil millones y $15 mil millones, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.