Natuzzi presentó su informe anual en el Formulario 20-F ante la SEC a través de Investing.com

Natuzzi S.p.A. (NYSE: NTZ) (Natuzzi o la Compañía) anunció hoy que presentó su informe anual en el Formulario 20-F (el Informe Anual) para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023 ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC). El Informe Anual está disponible en el sitio web de la Compañía www.natuzzi.com dentro de la página de Relaciones con Inversores (http://natuzzigroup.com/en-EN/ir/investors.html), en la sección de Presentaciones ante la SEC.

Los accionistas de la Compañía pueden solicitar una copia impresa del Informe Anual, que incluye los estados financieros consolidados auditados, de forma gratuita, poniéndose en contacto con la Compañía en [email protected].

Sobre Natuzzi S.p.A.

Fundada en 1959 por Pasquale Natuzzi, Natuzzi S.p.A. es una de las marcas más reconocidas en la producción y distribución de muebles de diseño y lujo. Con una red minorista global de 678 tiendas monomarca y más de 600 galerías al 31 de diciembre de 2023, Natuzzi distribuye sus colecciones en todo el mundo. Los productos de Natuzzi incorporan el mejor espíritu del diseño italiano y los detalles únicos de la artesanía Made in Italy, donde se lleva a cabo una parte predominante de su producción. Natuzzi ha estado listada en la Bolsa de Valores de Nueva York desde el 13 de mayo de 1993. Siempre comprometida con la responsabilidad social y la sostenibilidad medioambiental, Natuzzi S.p.A. está certificada con ISO 9001 y 14001 (Calidad y Medio Ambiente), ISO 45001 (Seguridad en el Trabajo) y Cadena de Custodia FSC ®, CoC (FSC-C131540).

Para información:

Relaciones con Inversores de Natuzzi

Piero Direnzo | tel. +39 080-8820-812 | [email protected]

Comunicación Corporativa de Natuzzi

Giancarlo Renna (Gerente de Comunicación) | tel. +39. 342.3412261 | [email protected]

Barbara Colapinto | tel. +39 331 6654275 | [email protected]

