Naturaleza, ADN de lo que sucedió en Ayodhya, Sambhal en la era de Babur y ahora Bangladesh igual: Adityanath

El jueves (5 de diciembre de 2024), el Ministro Principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, acusó a los partidos de la oposición de intentar dividir la sociedad, diciendo que lo que hizo el ejército del gobernante mogol Babur en Ayodhya y Sambhal es lo que está sucediendo en Bangladesh.

El Ministro Principal, que estaba en la ciudad del templo para la inauguración de la 43ª Feria de Ramayan, dijo que el Señor Ram unió a toda la sociedad.

“Si hubiéramos dado importancia a la unidad y no hubiéramos permitido que la estrategia de los enemigos de la nación tuviera éxito en crear animosidad social, este país nunca se habría convertido en esclavo. Nuestros peregrinajes no se habrían vuelto impuros. Un puñado de invasores no se habría atrevido a invadirnos y serían aplastados por los valientes soldados de India”, dijo el Sr. Adityanath.

“Pero aquellos que crean obstáculos dentro de la sociedad han logrado tener éxito. Sus genes siguen siendo los mismos hasta hoy. Aquellos que se dedican a la política basada en castas para desgarrar el tejido social siguen activos”, dijo el CM.

“… Hace 500 años, un general de Babur cometió ciertos actos en Ayodhya, actos similares en Sambhal, y lo que está sucediendo hoy en Bangladesh. La naturaleza y el ADN de los tres son iguales”, agregó.

El líder del BJP dijo que si alguien cree que lo que está sucediendo en India es diferente a lo que sucedió en Bangladesh, entonces están equivocados.

“Ya hay elementos divisivos que destrozan el tejido social, rompen la unidad social y hacen todos los arreglos para ‘cortarle y matarle’,” dijo.

“Estas fuerzas divisivas incluyen a muchos que han comprado propiedades en países de todo el mundo. Cuando surge una crisis aquí, huirán a esos lugares, dejando a la gente aquí sufrir y morir. Esto es lo que hacen”, agregó.

Desde que el gobierno de Bangladesh liderado por Sheikh Hasina fue derrocado en agosto de este año después de intensas protestas estudiantiles, el país vecino de mayoría musulmana ha informado de una violencia generalizada contra las minorías religiosas, incluida la comunidad hindú.

La violencia estalló en Sambhal el mes pasado, lo que llevó a la muerte de cuatro hombres musulmanes, por una encuesta de una mezquita local.

Publicado – 5 de diciembre de 2024 04:13 pm IST”