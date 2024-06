Nasdaq se prepara para ganancias mientras Nvidia da un giro

“

Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron ampliamente estables el martes, con el fabricante de chips de IA Nvidia (NVDA) buscando un retorno cauteloso después de una racha de tres días a la baja, mientras los inversores ajustaban sus carteras para finalizar el trimestre.

Los futuros del Nasdaq 100 (NQ=F), que se enfoca en tecnología, subieron aproximadamente un 0,5%, mientras que los del benchmark S&P 500 (ES=F) aumentaron un 0,2%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average (YM=F) retrocedieron un 0,1% después de haber subido más de 200 puntos al comenzar la semana.

Las acciones parecen estar en una posición más positiva después de que el Nasdaq y el S&P 500 sufrieran por la caída de Nvidia, lo que afectó el rally tecnológico que ha impulsado las ganancias este año. Se ve que los inversores están obteniendo beneficios en nombres vinculados a la IA a medida que un trimestre estelar llega a su fin, planteando la pregunta de si las pérdidas recientes pueden continuar.

Las acciones del favorito de la IA subieron más del 2% en la negociación antes de la apertura del mercado, recuperándose de una caída de más del 6% el lunes.

Al mismo tiempo, el Dow parece estar encontrando su camino en medio del cambio de tecnología a acciones de valor, dando peso a la idea de una ampliación en las ganancias a otros sectores.

En otros lugares, se espera la actualización del índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), un indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que se publicará el viernes. La gobernadora Michelle Bowman destacó el martes que está dispuesta a subir las tasas de interés si mantenerlas estables no logra controlar las presiones inflacionarias.

Mientras tanto, se esperan el informe de Case-Shiller sobre los precios de las viviendas en abril y una lectura sobre la confianza del consumidor, que son vigilados de cerca por los inversores en busca de grietas en la resistencia anterior.

Actualizaciones en vivo

Mar, 25 de junio de 2024 a las 6:40 a.m. EDT

Un riesgo de mercado clave para 2025

Como si necesitaras otra preocupación financiera.

En una entrevista exclusiva con Jennifer Schonberger de Yahoo Finance el lunes por la noche, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, recordó a los inversores que los recortes de impuestos de Trump expirarán en 2025.

No puedo recordar la última vez que hablé con un inversor que expresó una preocupación sobre la expiración y cómo podría impactar en los mercados.

Pero Yellen hizo todo lo posible para poner esto de nuevo sobre la mesa:

“La política principal de los años de Trump fue la Ley de Recortes de Impuestos y Empleo, y prometió un auge de inversión que realmente no se materializó. Dio grandes recortes de impuestos a corporaciones y a personas adineradas. Y resultó en un enorme aumento del déficit y una disminución de los ingresos fiscales por debajo de las normas históricas. Y creo que es responsable de muchos de los problemas que enfrentamos ahora con nuestra trayectoria fiscal. Y eso me preocuparía dejar todo eso en su lugar.”

Cómo reaccionarán los mercados en 2025 si los recortes de impuestos no se extienden debido a preocupaciones sobre el déficit es, por supuesto, completamente desconocido hoy en día. Sin embargo, no debería ignorarse en tu proceso de planificación de inversiones. Considera solo esto: Si no se extiende el recorte de impuestos, la tasa impositiva máxima volvería al 39,6% desde el 37%.

Es dinero real para personas reales.

Puedes ver la entrevista completa de Jenn con la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a continuación.

Mar, 25 de junio de 2024 a las 6:22 a.m. EDT

Un recordatorio útil sobre Nvidia

Mientras parece que todo el mundo ahora es un experto en Nvidia (NVDA) y está hablando poéticamente sobre la brusca caída reciente de las acciones, no seguiré ese camino esta mañana.

En cambio, quería ofrecer algunos números objetivos con la ayuda del analista técnico de BTIG, Jonathan Krinsky. Proporcionan un buen contexto sobre por qué las acciones de Nvidia están tomando un pequeño descanso.

Esto es lo que Krinsky tiene que decir, como recordatorio de que las acciones no suben todos los días sin excepción.

“NVDA ha operado recientemente ~100% por encima de su media móvil de 200 días. Desde 1990, el margen más amplio con el que alguna empresa estadounidense ha operado por encima de su media móvil de 200 días siendo la empresa más grande fue del 80% de Cisco (CSCO) en marzo de 2000, que marcó su máximo histórico. En otras palabras, NVDA está en una liga propia. También es notable que en el pico de la semana pasada, NVDA superó brevemente a Microsoft (MSFT) como la empresa más grande de EE. UU. El 24 de marzo de 2000, CSCO superó brevemente a MSFT para también convertirse en la empresa con la mayor capitalización bursátil, y eso marcó el pico tanto de CSCO como del Nasdaq en el día. Si bien reconocemos completamente que los fundamentos son muy diferentes en esta ocasión, en los últimos cinco años, NVDA ha subido un 4.280%, en comparación con la ganancia del 4.460% de CSCO en los cinco años previos a su máximo. En los últimos 18 meses, NVDA ha subido un 827%, que es el doble de la ganancia de CSCO en 18 meses hasta ’00.”

