NANO Energía Nuclear firma Memorando de Entendimiento con Everstar AI para aprovechar su conjunto de nuevas herramientas de IA para modernizar el proceso de regulación y licenciamiento nuclear.

Nueva York, N.Y., 19 de julio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ: NNE) (NANO Nuclear), una empresa emergente de tecnología nuclear avanzada y microreactores integrados verticalmente que desarrolla soluciones de energía portátiles, propias y limpias, anunció hoy que ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) con Everstar Inc. (Everstar).

Las empresas en el ámbito de la tecnología nuclear enfrentan numerosos desafíos regulatorios que pueden afectar o retrasar el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras, o incluso de plantas de energía tradicionales. Estos procedimientos a menudo conducen a plazos de aprobación prolongados para proyectos de energía nuclear, aumentando costos y prolongando la construcción.

La startup Everstar está desarrollando metodologías de inteligencia artificial de vanguardia para permitir a los equipos técnicos y de asuntos regulatorios de energía nuclear en toda la cadena de suministro nuclear acelerar y añadir rigor a sus procesos de diseño y licencia regulatoria.

Bajo el MOU, NANO Nuclear y Everstar explorarán el potencial de aprovechar la suite en desarrollo de soluciones de asesoramiento y tecnología impulsadas por inteligencia artificial de Everstar para modernizar el proceso de licencia regulatoria para los proyectos de desarrollo de microreactores, deconversión, transporte y microreactores de NANO Nuclear. NANO Nuclear también evaluará la incorporación de servicios de apoyo auxiliares, incluida la automatización de documentación impulsada por inteligencia artificial, el cumplimiento estricto y la garantía de calidad y rendimiento, informes de cumplimiento y gestión de la cadena de suministro a lo largo de los ciclos de vida de sus proyectos. La adición de programas de formación de empleados, estrategias de mitigación de riesgos y estrategias de comercialización personalizadas también se explorarán como parte de la evaluación integral de las capacidades de inteligencia artificial de Everstar.

Estamos encantados de iniciar esta colaboración con NANO Nuclear, dijo Kevin Kong, Fundador de Everstar. La inteligencia artificial es una palanca poderosa para remodelar la forma en que diseñamos, analizamos, validamos y regulamos tecnologías complejas y críticas para la seguridad como la energía nuclear. Al aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de vanguardia de Everstar y su gran base de datos, empresas como NANO Nuclear pueden concentrarse en su misión principal: pioneros en avances para el futuro de la humanidad. Estamos honrados de apoyar estas iniciativas potencialmente transformadoras y estamos emocionados de ayudar a construir un mundo de abundancia de energía limpia con empresas visionarias como NANO Nuclear.

El proceso regulatorio intrincado y complejo requiere una asignación sustancial de capital hacia el cumplimiento, análisis de seguridad exhaustivo y un exceso de otros requisitos, dijo James Walker, Director Ejecutivo y Jefe de Desarrollo de Reactores de NANO Nuclear Energy. Abordar estas dificultades regulatorias a menudo anticuadas de nuevas formas es crucial para fomentar la innovación tecnológica y garantizar que las soluciones nucleares de próxima generación se integren con éxito en el panorama energético global. Particularmente a la luz de la reciente aprobación de la ley ADVANCE Act en los EE. UU. para apoyar la innovación nuclear, tenemos grandes esperanzas de que las tecnologías de inteligencia artificial de Everstar puedan crecer de la mano de NANO Nuclear y ofrecer no solo a nuestra empresa, sino a toda la industria nuclear, una solución integral para acelerar los esfuerzos regulatorios y de comercialización.

Nos consideramos a la vanguardia de la tecnología e innovación de la energía nuclear, por lo que estamos encantados de anunciar nuestra colaboración con Everstar para explorar nuevas y vanguardistas formas de navegar por los complejos procesos de licencias y comercialización regulatorias en la industria de la energía nuclear de los EE. UU., dijo Jay Yu, Fundador y Presidente de NANO Nuclear Energy. Creemos que la oportunidad de utilizar la tecnología de IA para agilizar estas complejidades regulatorias es crucial para fomentar la innovación tecnológica y garantizar la integración exitosa de soluciones nucleares de próxima generación en el panorama energético mundial. Los servicios impulsados por inteligencia artificial de Everstar tienen el potencial de ahorrar tiempo y recursos significativos al transformar la forma en que manejamos los procesos de licencias y regulaciones y estoy muy emocionado de ver lo que podemos lograr juntos.

Figura 1 – NANO Nuclear Energy firma Memorando de Entendimiento con Everstar AI para aprovechar su potente suite de servicios de IA para navegar mejor el marco de licencias y regulaciones para la energía nuclear

El MOU es preliminar y tiene la intención de proporcionar un marco no vinculante de dos años para el trabajo conjunto de NANO Nuclear y Everstar. Las compañías esperan que su colaboración inicial pueda llevar a la ejecución de documentación definitiva en el futuro.

Acerca de Everstar Inc. (Everstar AI)

Everstar Inc. es una empresa de inteligencia artificial con sede en la ciudad de Nueva York con la misión de impulsar hacia adelante la industria nuclear estadounidense. Su modelo de IA Gordian está diseñado para capacitar a los clientes en todo el ecosistema nuclear para navegar por regulaciones intrincadas y optimizar sus operaciones, desde desarrolladores de reactores, laboratorios nacionales, fabricantes y procesadores de combustible, hasta empresas de servicios públicos establecidas que mantienen la flota de plantas de energía nuclear de EE. UU.

Everstar se especializa en la construcción de IA avanzada, explicativa y segura que está firmemente arraigada en la verdad y el conocimiento científico. Sus metodologías avanzadas y gran base de datos aseguran un rendimiento y precisión líderes en la industria, mientras que su producto está diseñado para resolver los desafíos más apremiantes de los profesionales nucleares en diseño, seguridad, cadena de suministro y cumplimiento regulatorio. Everstar planea liberar herramientas y datos no comerciales de código abierto que acelerarían la innovación para la industria.

Everstar está forjando la capa de inteligencia que es vital para un renacimiento nuclear estadounidense: hacer que la energía nuclear hecha en Estados Unidos sea la opción más segura y competitiva a nivel mundial para habilitar centros de datos de IA, la marcha hacia NetZero y un mundo multiplanetario de abundante energía.

Acerca de NANO Nuclear Energy Inc.

NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ: NNE) es una empresa de energía nuclear avanzada impulsada por tecnología que busca convertirse en una empresa diversificada, integrada verticalmente y con enfoque comercial en cuatro líneas de negocio: (i) tecnología de microreactores portátiles de vanguardia, (ii) fabricación de combustible nuclear, (iii) transporte de combustible nuclear y (iv) servicios de consultoría en la industria nuclear. NANO Nuclear cree que es la primera empresa de microreactores nucleares portátiles en ser cotizada públicamente en los Estados Unidos.

Dirigido por un equipo de ingeniería nuclear de clase mundial, los productos de NANO Nuclear en desarrollo técnico son ZEUS, un reactor de batería de núcleo sólido, y ODIN, un reactor de refrigerante de baja presión, cada uno representando avances en soluciones de energía limpia que son microreactores nucleares portátiles y avanzados a pedido.

Advanced Fuel Transportation Inc. (AFT), una subsidiaria de NANO Nuclear, está liderada por ex ejecutivos de la empresa de transporte más grande del mundo con el objetivo de construir una empresa de transporte en América del Norte que proporcionará cantidades comerciales de combustible HALEU a pequeños reactores modulares, empresas de microreactores, laboratorios nacionales, militares y programas del Departamento de Energía. A través de NANO Nuclear, AFT es el licenciatario exclusivo de una canasta de transporte de combustible HALEU de alta capacidad patentada desarrollada por tres importantes laboratorios nacionales de energía nuclear de los EE. UU. y financiada por el Departamento de Energía. Suponiendo el desarrollo y la comercialización, se espera que AFT forme parte del único negocio de combustible nuclear integrado verticalmente de su tipo en América del Norte.

HALEU Energy Fuel Inc. (HEF), una subsidiaria de NANO Nuclear, se está enfocando en el desarrollo futuro de una fuente nacional para una tubería de fabricación de combustible de Asistencia Alta, Bajo Enriquecimiento (HALEU) para los propios microreactores de NANO Nuclear y para la industria de reactores nucleares avanzados en general.

Para obtener más información corporativa, visite: https://NanoNuclearEnergy.com/

Para más información, por favor contacte:

Email: [email protected]

Teléfono de Negocios: (212) 634-9206

Nota Cautelar sobre Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa y las declaraciones de la administración de NANO Nuclear en relación con este comunicado de prensa o eventos relacionados contienen o pueden contener “declaraciones a futuro” en el sentido de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada, y la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En este contexto, las declaraciones a futuro significan declaraciones (incluidas las relacionadas con la colaboración de NANO Nuclear con Everstar y los resultados anticipados y beneficios de dicha colaboración) relacionadas con eventos futuros, que pueden impactar en nuestro futuro esperado negocio y rendimiento financiero, y a menudo contienen palabras como buscar, “espera”, “anticipa”, “tiene la intención”, “planea”, “cree”, potencial, “será”, “debería”, “podría”, “sería” o “puede” y otras palabras de significado similar. Estas declaraciones a futuro se basan en la información disponible para nosotros a la fecha de este comunicado de prensa y representan las opiniones y suposiciones actuales de la administración. Las declaraciones a futuro no son garantías de rendimiento, eventos o resultados futuros y conllevan riesgos significativos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales pueden estar fuera de nuestro control. Se advierte a los lectores que los resultados reales pueden diferir material y adversamente de los resultados implícitos en las declaraciones a futuro. Para NANO Nuclear, los riesgos y las incertidumbres particulares que podrían hacer que nuestros resultados futuros reales difieran materialmente de los expresados en nuestras declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a los siguientes: (i) riesgos relacionados con nuestra presentación de fabricación de combustible nuclear al Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) y el desarrollo de nuevas o avanzadas tecnologías, incluidas dificultades con el diseño y pruebas, sobrecostos, desarrollo de tecnología competitiva, (ii) nuestra capacidad para obtener contratos y financiamiento para poder continuar operando; (iii) riesgos relacionados con la incertidumbre sobre nuestra capacidad para desplegar comercialmente una tecnología de reactor nuclear avanzada competitiva, (iv) riesgos relacionados con el impacto de la regulación y políticas gubernamentales incluidas por el DOE y la Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU.; y riesgos y incertidumbres similares asociados con el negocio de una empresa de inicio que opera en una industria altamente regulada y (v) riesgos relacionados con las colaboraciones como la descrita aquí con Everstar. Estos factores pueden no constituir todos los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de los discutidos en cualquier declaración a futuro, y NANO Nuclear, por lo tanto, alienta a los inversores a revisar otros factores que puedan afectar los resultados futuros en sus presentaciones ante la SEC, que están disponibles para su revisión en www.sec.gov y en https://ir.nanonuclearenergy.com/financial-information/sec-filings. Se les advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones a futuro, que se aplican solo a la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, las declaraciones a futuro no deben considerarse como un predictor de resultados reales. No nos comprometemos a actualizar nuestras declaraciones a futuro para reflejar eventos o circunstancias que puedan surgir después de la fecha de este comunicado de prensa, excepto según lo exija la ley.

