Nancy Pelosi se somete a una cirugía de reemplazo de cadera después de caerse en Europa.

Un portavoz dijo que la ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi está “en la mendiga” después de que ella se sometiera a una cirugía de reemplazo de cadera en Alemania. La anciana de 84 años sufrió una caída el viernes mientras estaba en un viaje congresista en Luxemburgo y luego fue transportada a un hospital militar de EE. UU. en Alemania para la operación.

