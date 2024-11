¿Namibia va a elegir a su primera líder mujer?

Si las cosas salen como espera el partido gobernante de larga data de Namibia, el país estará eligiendo esta semana a su primera mujer jefa de estado. Pero un estado de desilusión con los movimientos de liberación en el sur de África, junto con el sentimiento contra los titulares en muchas partes del mundo, puede representar una amenaza para lo que sería un logro histórico. La vicepresidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah, de 72 años, es la abanderada de Swapo, que ha liderado el país desde su independencia del apartheid en Sudáfrica en 1990. Tanzania Samia Suluhu Hassan es actualmente la única presidenta de África, por lo que Nandi-Ndaitwah se uniría a un club exclusivo si resulta victoriosa. Su partido, totalmente dominante durante tres décadas, vio un gran descenso en su apoyo en las últimas elecciones generales. Se enfrenta a la votación del miércoles en medio de una tasa de desempleo del 19 %, casi la misma que hace 30 años, con finanzas gubernamentales problemáticas, preguntas sobre corrupción y altos niveles de desigualdad. En el camino de Nandi-Ndaitwah está su principal contrincante entre los otros 14 candidatos – Panduleni Itula del partido Independent Patriots for Change (IPC). También se enfrenta a una cultura política tradicional y dominada por hombres en el país. Pero es una líder confiable de este país escasamente poblado y pacífico, habiendo servido en cargos gubernamentales de alto nivel durante un cuarto de siglo. “Siempre he creído en el trabajo en equipo, eso es lo que me ha permitido lograr lo que he logrado”, ha dicho. Conocida por su estilo de liderazgo práctico y prágmatico, la vicepresidenta también es ferozmente leal al partido, al que se unió de adolescente. A los 14 años se unió al movimiento que resistía el gobierno de Sudáfrica, que había gobernado el país – entonces conocido como África del Suroeste – desde el fin de la Primera Guerra Mundial y luego introdujo el sistema racista de apartheid. Panduleni Itula trabajó como dentista en el Reino Unido antes de regresar a Namibia en 2013. Fue reconocida por su tenacidad y talento organizativo como líder de la Liga Juvenil de Swapo, lo que se convirtió en un trampolín para su carrera política, que ha incluido roles ministeriales en asuntos exteriores, turismo, bienestar infantil e información. Ha acumulado un gran conocimiento y experiencia que podrían serle de gran ayuda si llega al cargo de presidente. “Ella parece tan sabia y dulce y amable, incluso en la forma en que trata de decir todo de tal manera que incluso yo entienda”, dijo Laimi, un votante potencial, a la BBC en la capital, Windhoek. “Itula es como una nueva pieza de joyería con sus gafas, su traje elegante y su caminar confiado, pero tal vez te cegue con su brillo”, dijo su amiga Maria. Ambos son adultos jóvenes que no han podido encontrar trabajo. Itula, un dentista capacitado de 67 años, fue él mismo una vez un pilar de Swapo, pero fue expulsado del partido en 2020 después de postularse como candidato independiente contra el presidente Hage Geingob en las elecciones de 2019. También fue líder juvenil y pasó algún tiempo en prisión antes de ir al exilio en el Reino Unido a principios de 1980. Regresó a Namibia en 2013. Seis años más tarde, irrumpió carismáticamente en la primera fila de la política namibia, desafiando a Geingob en las elecciones presidenciales después de decir que el proceso de Swapo para elegir a su candidato era defectuoso. Su intervención en esa elección llevó a Swapo a obtener su menor participación – 56 % – en las elecciones presidenciales y también a perder su mayoría de dos tercios en el parlamento. Alguien con una vida profesional fuera de la política, tiene un atractivo para el 50 % de los 1,5 millones de votantes que tienen menos de 35 años, muchos de los cuales quieren un cambio económico, un trabajo o un impulso medible a sus ingresos. Su estilo valiente y a veces descarado, rechazando la retórica política más tranquila de Nandi-Ndaitwah, lo ha llevado a ganar apoyo entre empresarios y la creciente intelectualidad urbana. Pero mientras que Itula es rápido y elocuente, la vicepresidenta elige sus palabras sabiamente y habla lentamente y de manera deliberada. Los votantes tienen que elegir entre un partido probado y verdadero y uno que solo ha aparecido recientemente en la escena. Nandi-Ndaitwah busca armonía y trabajo en equipo, enfatizando la comunidad, la pasión y el cuidado, y como tal, llega hasta las raíces. Y como la primera mujer con la oportunidad de convertirse en presidenta del país, lleva la esperanza de algunas mujeres que quieren un cambio en la sociedad patriarcal. Sin embargo, Nandi-Ndaitwah representa la vieja escuela “probada y confiable” de la lucha por la liberación de Namibia, mientras que Itula representa el posible “viento de cambio” en un panorama político que necesita un cambio de imagen. Según el analista político Henning Melber, la estrecha rivalidad entre los dos principales candidatos podría significar que las elecciones presidenciales se irán a una segunda vuelta sin precedentes, que es requerida si nadie obtiene más de la mitad de los votos emitidos. En el vecino Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, en el poder desde 1994, se vio obligado a formar una coalición luego de las elecciones generales de mayo. Mientras que en Botsuana – justo al este – el Partido Democrático de Botsuana, dominante durante casi seis décadas, se desplomó a una derrota humillante a finales del mes pasado. Swapo quiere evitar el mismo destino. El ganador del miércoles será el candidato en el que se pueda confiar más en temas como el desempleo juvenil, la corrupción, la atención médica, la educación y la mejora de la infraestructura, y también ser capaz de impulsar la economía. Esto deberá suceder sin tener que vender los vastos recursos naturales del país a postores extranjeros – como el gas en alta mar, así como el litio y otros metales esenciales. El IPC de Itula no formó parte de las elecciones en 2019, pero ha tenido un desempeño sólido en las elecciones locales desde entonces y tiene la apariencia de una alternativa polìtica creíble. Ha recibido elogios por la forma en que ha dirigido algunos gobiernos locales. El mayor activo de Nandi-Ndaitwah puede ser que es, como dijo en una ocasión el diplomático namibio Tuliameni Kalomoh, vista como “incorruptible, tanto moral como materialmente”.