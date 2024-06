Nadadores chinos tuvieron pruebas positivas previas para droga prohibida

Después de la revelación en abril de que 23 nadadores chinos de élite dieron positivo por una sustancia prohibida meses antes de los últimos Juegos Olímpicos de Verano, China y la autoridad mundial antidopaje defendieron vigorosamente sus decisiones de permitirles competir en los Juegos en 2021. Insistieron en que los nadadores no habían estado dopados.

Pero mientras hacían esas afirmaciones, China y la autoridad antidopaje eran conscientes de que tres de esos 23 nadadores habían dado positivo varios años antes por una droga para mejorar el rendimiento diferente y habían logrado escapar de ser identificados públicamente y suspendidos en ese caso también, según un informe secreto revisado por The New York Times.

En ambos casos, China afirmó que los nadadores habían ingerido las sustancias prohibidas involuntariamente, una explicación vista con considerable escepticismo por algunos expertos antidopaje. Los dos incidentes se suman a las sospechas de larga data entre los atletas rivales sobre lo que consideran un patrón de dopaje chino y la falta de voluntad o capacidad de la autoridad global, la Agencia Mundial Antidopaje, para abordarlo.

Los tres atletas chinos que se reveló que dieron positivo anteriormente, en 2016 y 2017, no eran nadadores ordinarios: dos ganarían medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, y el tercero es ahora poseedor de un récord mundial. Se espera que los tres vuelvan a competir por medallas en los Juegos de París en julio.

Los expertos antidopaje dicen que si los funcionarios chinos y la WADA hubieran seguido las reglas existentes con ambos conjuntos de pruebas positivas, los atletas habrían sido identificados públicamente y sometidos a un mayor escrutinio, y podrían haber sido descalificados de los Juegos Olímpicos de 2021, y posiblemente de los Juegos que se inauguran en París el próximo mes.

“Los atletas con los que hemos hablado están consternados con el sistema antidopaje y la WADA”, dijo Rob Koehler, el director general de Global Athlete, un grupo que trabaja por los derechos de los atletas. “Se espera que los atletas sigan al pie de la letra las reglas antidopaje, pero aún así la misma organización que los responsabiliza no tiene que hacerlo”.

En una declaración para The New York Times, la WADA confirmó que los tres nadadores chinos habían dado positivo por lo que llamó “cantidades mínimas” de esteroides prohibidos, clembuterol. Culparon a los casos de 2016 y 2017 de contaminación alimentaria, que calificaron de “pervasiva”. Publicaron su detallada respuesta en línea al mismo tiempo que la enviaron por correo electrónico a The Times.

“El problema de la contaminación es real y conocido por la comunidad antidopaje”, dijo el director general de la WADA, Olivier Niggli.

“Athletes”.