Nadadora china Zhang Yufei hace primeros comentarios sobre caso de dopaje.

Una campeona olímpica de natación que fue una de las 23 atletas chinas que dieron positivo por una sustancia prohibida antes de los últimos Juegos Olímpicos de Verano dijo el sábado que ella y sus compañeros habían sido acusados injustamente de dopaje e insistió en que China nunca permitiría que ningún atleta usara drogas para mejorar el rendimiento.

Las declaraciones de la nadadora, Zhang Yufei, fueron los primeros comentarios públicos de un miembro del equipo de natación chino en el centro del escándalo de dopaje, que ha traído ira, acusaciones y resentimiento a los Juegos Olímpicos de París, el escenario más grandioso del deporte.

“No creo que ningún atleta, chino o no chino, quiera destruir el trabajo que han construido cada día durante años con el dopaje”, dijo Zhang en la piscina olímpica después de nadar rápido en una carrera matutina en el primer día de la competencia de natación. El gobierno chino, dijo, “tampoco nos permite doparnos a propósito”.

Zhang ofreció sus respuestas en una entrevista en mandarín que fue traducida al inglés.

Zhang y sus compañeros chinos dieron positivo por una sustancia prohibida en una competencia nacional a principios de 2021, pero se les permitió seguir compitiendo, incluyendo en los Juegos Olímpicos de ese mismo año, después de que una investigación china declarara que el resultado positivo fue el resultado de una contaminación accidental. Zhang luego ganó cuatro medallas en Tokio, dos de oro y dos de plata, y ayudó a batir un récord mundial con sus compañeros de relevos en estilo libre.

El sábado, Zhang reiteró lo que las autoridades chinas y la Agencia Mundial Antidopaje han afirmado durante meses: que los resultados positivos de las pruebas de la sustancia prohibida, trimetazidina, un medicamento para el corazón recetado, fueron el resultado de contaminación alimentaria rastreada hasta una cocina de hotel. Los funcionarios chinos y los funcionarios de la AMA declinaron castigar a los nadadores y mantuvieron los resultados en secreto, a pesar de las reglas en ese momento que deberían haber llevado a su divulgación pública.

Zhang dijo que el furor en torno al caso había alterado sus relaciones con competidores de otros países y había puesto a ella y a sus compañeros en una situación injusta antes de los Juegos de París.

“Realmente espero que todos no miren al equipo de natación chino con lentes coloreadas”, dijo. “Antes del año pasado, y antes de que estallara el escándalo, me llevaba muy bien con competidores de otros países. Ahora en estos Juegos Olímpicos, estoy realmente preocupada de que mis buenos amigos me miren de manera diferente, que no quieran competir conmigo o verme competir.

“Estoy aún más preocupada de que el público francés piense que los atletas chinos no merecen competir en esta etapa, así que me siento muy incomprendida.”

Zhang dijo que los nadadores chinos en París habían sido sometidos a pruebas 20 a 30 veces durante los últimos dos meses, con un promedio de tres a cuatro veces por semana. World Aquatics, el organismo rector internacional de la natación, proporcionó cifras similares, pero las afirmaciones de Zhang fueron significativamente más bajas que las cifras de pruebas reportadas en los medios de comunicación chinos, que habían estado afirmando que algunos nadadores habían sido probados varias veces al día.

Según World Aquatics, la tasa de pruebas para los nadadores chinos desde el inicio del año es cuatro veces mayor que la de los nadadores australianos y un promedio de seis veces más alta que la tasa de pruebas para los nadadores estadounidenses.

Zhang habló después de avanzar a las semifinales de los 100 mariposa, una prueba en la que ganó una medalla de plata en los Juegos de Tokio. También competirá en otras dos pruebas individuales, los 50 estilo libre y los 200 mariposa.

Qin Haiyang, otro de los nadadores que dio positivo antes de los Juegos de Tokio, declinó una solicitud de entrevista después de nadar en las preliminares del 100 pecho.

Weiyi Cai contribuyó con el reportaje.