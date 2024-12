Nada revive el juego de la Serpiente de Nokia con la ayuda de la comunidad.

“

Nothing es una de las pocas empresas que le encanta trabajar con su comunidad. El último resultado de la colaboración entre la empresa y sus fans es un nuevo widget que revive el clásico juego Snake de Nokia.

El nuevo widget fue inspirado por una selección de conceptos de widget creados por un fan y publicados en Twitter en enero. El equipo de software de Nothing decidió apoyar al creador de esos widgets e incluso llevar una de sus ideas a la vida.

10/10!

Aprendí mucho de este proyecto y disfruté cada minuto

Nota: Estos son solo conceptos, la idea de este proyecto era explorar las posibilidades, llevarlos a la vida es un trabajo increíblemente difícil.

Gracias a todos por el apoyo️

(Archivos del proyecto a continuación) pic.twitter.com/JGEV9YIp1N

— Rahul Janardhanan (@raonehere) 21 de enero de 2024

“Mostramos a nuestro equipo de software, que estuvo a bordo para apoyar a Rahul con la creación de una de sus ideas. Seleccionar cuál de sus conceptos trabajar fue un desafío; debía ser técnicamente factible y, por supuesto, un poco divertido”, explica Nothing en una publicación en el foro.

La idea que Nothing decidió apoyar fue el juego Snake de Nokia, que se convirtió en un widget. Sin embargo, el fabricante de teléfonos se acercó a otro fan para que realmente hiciera esto funcionar, alguien conocido en la comunidad y la persona responsable de Ear (web) y el juego Simone Glyph, @RapidZapper. Las tres partes trabajaron juntas en el proyecto y después de probar varios prototipos en los últimos meses, finalmente han llegado a un resultado que cumple con todos los requisitos.

Juego clásico de Snake de Nokia | Créditos de imagen: HMD Global

El nuevo widget del juego Snake co-creado por Nothing ahora está disponible para descargar de forma gratuita a través de la Google Play Store. Ten en cuenta que si estás ejecutando OS3 Beta, es posible que debas reiniciar después de la instalación para ver el widget.

Nothing también recomienda a los usuarios asegurarse de que sus dispositivos tengan la última versión tanto de Nothing OS como de Nothing Launcher instalada antes de usar la aplicación Community Widgets.

