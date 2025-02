Nada demuestra la irrelevancia militar como ser dejado fuera de la habitación | Noticias de Política

No invitado a las conversaciones americanas con Rusia sobre el futuro de Ucrania, los líderes europeos están celebrando una reunión apresurada el lunes.

Después de años de exasperación por parte de los Estados Unidos ante la actitud más relajada de Europa hacia el gasto en defensa, nada muestra más claramente la irrelevancia militar que ser dejado fuera de la sala donde probablemente se decida el futuro de Ucrania.

El plan improvisado del Presidente Macron de hacer que los líderes europeos dejen todo de lado y vayan a París para conversar demuestra el alto nivel de alarma en el nuevo orden mundial.

Además del Reino Unido, París ha confirmado que los invitados para la reunión “informal” incluyen a Alemania, Italia, Polonia, España, los Países Bajos y Dinamarca, así como al presidente del Consejo Europeo, al presidente de la Comisión Europea y al secretario general de la OTAN.

Sir Keir Starmer estará presente, describiéndolo como “un momento único en una generación para nuestra seguridad nacional… no podemos permitir que las divisiones en la alianza nos distraigan de los enemigos externos a los que nos enfrentamos”.

El enviado especial de Donald Trump para Rusia y Ucrania, el General Kellogg, les ha lanzado el guante a los líderes europeos para que presenten sus propias contribuciones al proceso de paz en Ucrania, instándoles a “participar en el debate, no quejándose por estar o no en la mesa, sino presentando propuestas concretas, ideas, aumentando el gasto”.

Y es precisamente lo que estará sobre la mesa en la reunión del lunes.

Aunque parece poco probable que los líderes estén dispuestos o prácticamente puedan desarrollar un nuevo ejército europeo del tipo solicitado por el presidente Zelenskyy, sus discusiones seguramente se centrarán en las opciones para una fuerza de mantenimiento de paz en Ucrania en el futuro, cómo reforzar mejor las capacidades de lucha existentes de Ucrania y, subyacente a todo, el nivel futuro de gasto en defensa.

Los números cuentan una historia clara. Como las tres principales potencias militares de la OTAN, los Estados Unidos gastan $967.71bn en defensa, Alemania $97.69bn y el Reino Unido $82.11bn.

Por favor use el navegador Chrome para un reproductor de video más accesible

El presidente Trump ha pedido a los miembros de la OTAN que gasten el 5% del PIB en gastos de defensa, y que Europa asuma la responsabilidad de su propia defensa.

El Reino Unido ha asentido efusivamente a ese argumento en principio, con el primer ministro argumentando “es claro que Europa debe asumir un papel más importante en la OTAN” mientras continúa trabajando con los Estados Unidos.

El gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa de alrededor del 2.3% al 2.5%, pero aún estamos esperando para descubrir cuándo y cómo se alcanzará ese objetivo, y mucho menos superarlo.

Solo cumplir con el objetivo original del 2.5% está previsto que cueste £5bn – una cifra que resulta difícil para la canciller justificar mientras se mantiene dentro de sus propias reglas fiscales autoimpuestas y bajo presión para hacer recortes en el gasto gubernamental en otros lugares.

Los periódicos del domingo están llenos de especulaciones sobre la división en el gabinete sobre el tema.

¿Podría la canciller romper su regla de no endeudarse para financiar el gasto cotidiano, y endeudarse para financiar el rearme?

El secretario de Relaciones Exteriores señaló en Múnich el sábado que el Reino Unido gastó un 7% en defensa en la cúspide de la Guerra Fría, y que los costos de que Ucrania caiga en manos de Rusia serían en última instancia mucho más altos.

Sea lo que decidan los líderes europeos el lunes, es probable que Sir Keir Starmer actúe como una especie de enviado a los estadounidenses cuando vuele para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca la próxima semana. Entendemos que los europeos volverán a reunirse después de su retorno, junto al presidente Zelenskyy.

Jonathan Reynolds, el secretario de Negocios, le dijo a Trevor Phillips de Sky esta mañana “existe un papel que el Reino Unido puede desempeñar, que es de puente entre los aliados europeos y nuestros aliados estadounidenses”.

Ese puente está en peligro de convertirse en algo así como una cuerda floja dada la creciente distancia transatlántica entre Estados Unidos y Europa.

Las divisiones están creciendo no solo en cómo manejar el conflicto en Ucrania y el futuro de la OTAN, sino también en cuestiones más amplias de sociedad y democracia, tras el ataque de la vicepresidenta de Estados Unidos contra países europeos, incluyendo al Reino Unido y Alemania, por supuestos problemas de libertad de expresión y libertad religiosa.

La relación especial tendrá mucho trabajo duro.