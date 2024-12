Nada de Teléfono (3) destacará donde Samsung, Google o Apple no han impresionado.

“

*La imagen de encabezado es referencial y muestra el Nothing Phone (2a). | Crédito de la imagen — PhoneArena

El Nothing Phone (3) está programado para su lanzamiento el próximo año. Aparte de ser el próximo lanzamiento insignia de Nothing, hay otra razón para emocionarse por él. El fundador Carl Pei compartió recientemente un video muy interesante sobre cómo Nothing está abordando el diseño de su nuevo teléfono. Y creo que si la compañía juega bien sus cartas, destacará donde otros han fallado en impresionar hasta ahora.

La interfaz Glyph

Crédito de la imagen — PhoneArena

Los teléfonos de Nothing son más conocidos por su interfaz Glyph y cómo reduce la necesidad de interactuar con tu teléfono. La hermosa interfaz también ayuda a vender la idea de un teléfono verdaderamente minimalista. Estos teléfonos están destinados a usuarios que quieren romper con el ciclo de verificar interminablemente las diversas aplicaciones en su teléfono. Con el lanzamiento del Nothing Phone (2), la interfaz Glyph se llevó al siguiente nivel. Toneladas de opciones de personalización permitieron a los usuarios hacer que su teléfono fuera verdaderamente único para ellos. Las luces LED de patrón en la parte trasera del teléfono podían hacer que parpadearan y se desvanecieran de cualquier manera para alertar al usuario sobre algo importante.

Esto hizo que las personas no tuvieran que revisar constantemente sus teléfonos en busca de notificaciones urgentes. Y en caso de que encendieras la pantalla, la interfaz monocromática — y bellamente simplista en mi opinión — ayudaba a disuadir a los usuarios de tocar un icono colorido que invitara a hacerlo.

Llevándolo más lejos con un amigo de inteligencia artificial (IA)

Crédito de la imagen — Nothing

Y ahora llegamos a la parte que compartió Carl Pei. Ya hemos visto a Galaxy AI, Gemini y Apple Intelligence. Los tres han recibido críticas mixtas y muchos han optado por no usar sus nuevos asistentes de IA en absoluto. Nothing, por otro lado, quiere llevar este concepto a lo que imaginé cuando escuché por primera vez que los modelos de IA modernos llegarían a los teléfonos inteligentes.En el video vemos un asistente de IA muy conversacional que no actúa como tu LLM típico (Large Language Model). No está preguntando repetidamente cómo puede servirte y no se cohibe al expresar alguna emoción. De hecho, incluso se asignó un nombre que se supone que se utilizará para siempre a menos que desees cambiarlo.

Nothing también dio a este asistente una forma de mostrarse al usuario, lo que hizo presentándose como un par de ojos muy simples que miran a su alrededor. Su “rostro” estaba presente en varios menús para mostrar que estaba siempre ahí para escuchar. La forma en que te comunicas con él también es bastante simple: tocas y mantienes presionado un dedo en la pantalla mientras hablas. Esto significa menos posibilidades de que tanto el usuario como la IA se interrumpan mutuamente en medio de una oración.

Finalmente, y lo más importante, Nothing describió cómo funcionaría esta IA en teoría. Afortunadamente, parece que Nothing no se conforma con un simple asistente de conversación que a veces te puede escribir un correo electrónico o dibujarte una imagen. El asistente de IA que Nothing quiere en sus teléfonos hará literalmente que no necesites instalar aplicaciones.

Nothing quiere que su IA sirva como una capa entre tú y las plataformas para las cuales normalmente descargarías una aplicación. Esto, en teoría, significaría un teléfono donde todo lo importante se te presentaría de manera concisa de manera prioritaria y todo lo demás quedará en un segundo plano. La IA eventualmente se convertiría en un “individuo” verdaderamente único que comprende tus necesidades y deseos y los maneja por ti de una manera que minimiza el uso del teléfono.

Lo que creo que la IA de Nothing tendrá que hacer

Una IA proactiva es la mejor IA. | Crédito de la imagen — Nothing

Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Puedo pensar en algunas formas en las que Nothing podría implementarlo.

Imaginemos que te despiertas por la mañana y llegas tarde a la oficina. En teoría, podrías moverte por la habitación preparando tu outfit mientras hablas con tu teléfono. Tu asistente te informará si hay algún mensaje, llamada o correo electrónico importante que deba atenderse.

Cuando te subas al coche, el teléfono se conectará a tu sistema de infoentretenimiento y la IA reproducirá automáticamente tu lista de reproducción matutina para el trayecto. Mientras conduces, podría hacer un pedido de tu café antes de que llegues al drive-thru. Luego, podría escribir y enviar respuestas a correos electrónicos menos importantes mientras tomas tu capuchino.

Durante el día, seguirá manejando notificaciones en segundo plano mientras te concentras en el trabajo y te alertará si surge algo que valga tu tiempo. En el camino de regreso a casa desde el trabajo, podría darte breves resúmenes de todo lo que sucedió mientras estabas trabajando. Al llegar a tu casa, podría hacer un pedido para llevar.

La lista continúa. Nothing realmente podría marcar la pauta sobre cómo se supone que debe comportarse la IA. En vez de promocionar círculo para buscar o un asistente de escritura, la compañía podría promover un verdadero amigo digital.

Pero necesita ponerse al día en otras áreas

Crédito de la imagen — PhoneArena

Sin embargo, solo porque Nothing puede ganar la carrera de la IA no significa que su próximo teléfono automáticamente vencerá a la competencia. Muchos usuarios no están convencidos de la idea de la IA en sus teléfonos y Nothing tendría que convencerlos de que su IA realmente ayuda a reducir el uso del teléfono.Además, el Nothing Phone (3) necesita ponerse al día en cuanto a especificaciones en algunas áreas clave. Las cámaras — y el software que las maneja — necesita ser mejorado. Si el teléfono utiliza un chipset más moderno de lo que es tradicional para las ofertas anteriores de Nothing, eso sería una gran ventaja también.

Por último, el soporte de software necesita ser mejorado drásticamente. Nothing probablemente tiene un margen de beneficio menor que Samsung y Apple (de ahí los precios más bajos de sus teléfonos), pero tres o cuatro años de soporte son abismales en la actualidad.

Si Nothing juega bien sus cartas, no solo convencerá a más clientes potenciales, sino que también hará uno de los mejores teléfonos del año.

“