Nada cambiará la lucha de la Casa Blanca de Trump, dice abogado a la BBC.

Laura Kuenssberg, Presentadora de Sunday with Laura Kuenssberg, @bbclaurak

El abogado de Donald Trump, Alina Habba, dice que se postularía para presidente incluso si estuviera en la cárcel

Uno de los abogados de Donald Trump le dijo a la BBC “nada cambiará” su lucha por la Casa Blanca, a pesar de ser condenado tras un histórico juicio en Nueva York.

Los jurados encontraron al Sr. Trump culpable el jueves de falsificar documentos comerciales para ocultar pagos de dinero secreto realizados a la ex estrella porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

El Sr. Trump se convirtió en el primer presidente de EE. UU. en ser condenado por un delito, pero dijo que el juicio estaba amañado y la fiscalía estaba políticamente orquestada.

Alina Habba le dijo a Sunday with Laura Kuenssberg que el ex presidente es una “víctima de una persecución política y selectiva”.

Después del juicio de siete semanas en el Palacio de Justicia Penal de Manhattan, el Sr. Trump fue encontrado culpable de 34 cargos de falsificación de documentos comerciales.

El Sr. Trump será condenado el 11 de julio. Sin embargo, confirmó que apelará contra sus condenas criminales.

La Sra. Habba, de 40 años, se sentó junto al Sr. Trump durante el juicio y dijo que incluso si está encarcelado, el Sr. Trump seguirá postulándose en las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre.

“Conocemos un poco de corrupción en este país que francamente nunca antes se había visto en nuestro sistema judicial”, dijo la Sra. Habba a Sunday with Laura Kuenssberg.

“Es muy real, no es una postura de ninguna manera, es un problema al 100% que este país tendrá que manejar y resolver en noviembre.

“Se postula para presidente, ahí no cambiará nada.

“Las personas que lo necesitan en este país… eso es más importante que lo que piense cualquier otra persona.

“Nuestras personas están hablando en voz alta, donando, son pequeños donantes, se están levantando, porque tienen miedo, porque no podemos permitir que esto nos suceda.”

El jueves, Donald Trump fue encontrado culpable de los 34 cargos de delitos graves de falsificar documentos comerciales relacionados con los pagos realizados a Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016

En declaraciones en la Torre Trump en Nueva York el viernes, el Sr. Trump habló durante más de 30 minutos y atacó enojado a sus oponentes políticos, al jurado y al juez de su caso.

Calificó al juez Juan Merchan, que presidió su juicio, de “tirano” y afirmó que “literalmente crucificó” testigos.

En respuesta, la campaña del presidente Joe Biden describió al Sr. Trump como desequilibrado y sediento de venganza.

“Así es como funciona el sistema de justicia estadounidense”, dijo el Sr. Biden, agregando que era “imprudente” e “irresponsable” que alguien sugiriera que el juicio estaba amañado.

La histórica condena de Trump ha profundizado las amargas divisiones en EE. UU., en la antesala de las elecciones de noviembre.

Los fiscales argumentaron con éxito que Trump temía que Daniels dañara fatalmente su campaña presidencial de 2016 revelando un supuesto encuentro sexual, lo que lo llevó a pagarle y luego ocultar ilegalmente la transacción.

Trump negó estas acusaciones.

La propia Daniels prestó testimonio. En otro desarrollo desde las condenas, su abogado le dijo a ABC News que Daniels usaba un chaleco antibalas cuando iba al palacio de justicia de Nueva York.

Clark Brewster dijo: “Es tan atroz y amenazante y por lo tanto creo desde el punto de vista del miedo de lo que alguien podría hacer”, dijo sobre el ambiente para Daniels

“Realmente era miedo.”

El equipo de Trump puede usar el testimonio de Stormy Daniels como base para la apelación

Anteriormente, el esposo de Daniels, Barrett Blade, le dijo a CNN que se sentía “un poco vindicada”.

Blade agregó que a pesar de que el juicio terminó y trajo algo de alivio, el estrés estaba lejos de terminar.

“Le trae otro peso sobre sus hombros de lo que sucederá a continuación”, dijo Blade.

“Lo tomamos día a día.”

También el sábado, la campaña de Trump envió un mensaje de texto a los seguidores – uno de más de una docena enviados desde el veredicto – que decía en parte: “Quieren que me encierren. Me quieren MUERTO.”

Algunos de sus seguidores más fervientes, como el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, han afirmado sin pruebas que hay un complot secreto para asesinar a Trump.

Otros han hecho un argumento menos conspiratorio: señalar que la pena máxima que enfrenta Trump, cuatro años por cada uno de los 34 cargos de delitos graves, efectivamente significaría que pasaría el resto de su vida en prisión.

Trump aludió a esto en su mensaje más reciente de recaudación de fondos, diciendo que sus enemigos están “intentando encarcelarme de por vida como un hombre inocente”.

Sin embargo, los expertos legales coinciden en que Trump no recibirá ni siquiera cerca del máximo, y será condenado a una pena de cárcel mucho más corta, si es que recibe algún tiempo de prisión.

Informe adicional por Mike Wendling

