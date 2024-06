Nacionalistas flamencos ganan elecciones belgas, frustrando el ascenso del partido secesionista.

Los votantes en Bélgica dieron una victoria a un partido nacionalista flamenco conservador, desmintiendo las encuestas que habían predicho una barrida al primer lugar por parte de los secesionistas flamencos, mostraron resultados preliminares el domingo. El Nueva Alianza Flamenca, un partido que busca una mayor autonomía para la mitad norte de Bélgica de habla neerlandesa, estaba listo para convertirse en el más grande del país en las elecciones nacionales. Los resultados, si se confirman en el recuento final, aliviarán a la élite política del país, que había estado preparándose para una victoria del partido de extrema derecha Vlaams Belang. Con más del 70 por ciento de los votos contados a nivel nacional el domingo por la noche, la Nueva Alianza Flamenca estaba lista para asegurar el 22 por ciento del voto nacional, con Vlaams Belang siguiendo con el 17 por ciento. “¡Amigos, hemos ganado estas elecciones! Y admítelo, no te lo esperabas”, dijo el líder de la Nueva Alianza Flamenca, Bart De Wever, a los seguidores reunidos en Bruselas. “Las encuestas fueron malas”, agregó. “Los comentarios en la prensa fueron mordaces. Nuestro obituario fue escrito. Pero nunca te rendiste.” Una victoria para Vlaams Belang, que se traduce como Interés Flamenco, habría presentado un dilema para los partidos tradicionales que habían prometido no trabajar con el partido separatista y fuertemente antiinmigrante. El sólido desempeño de Vlaams Belang, que aún está listo para lograr ganancias significativas en comparación con las elecciones de 2019, hará que sea difícil hacer cumplir ese aislamiento político. Su ascenso se produce cuando los partidos de extrema derecha en toda Europa estaban aumentando en las elecciones para el Parlamento Europeo, que también concluyeron el domingo. Bélgica, un país próspero del norte de Europa con unos 11 millones de habitantes, alberga tanto las instituciones de la UE como la sede de la OTAN, que se encuentran en su capital, Bruselas. El país está dividido en líneas lingüísticas entre su sur de habla francesa, Valonia, y su norte flamenco de habla holandesa. También alberga comunidades de inmigrantes significativas, incluidos musulmanes con raíces norteafricanas. El país ha logrado navegar su división lingüística con un sistema federal que otorga amplia autonomía a sus regiones distintivas. Con la Nueva Alianza Flamenca, un partido nacionalista flamenco más moderado que Vlaams Belang, que se espera que se convierta en el más grande del país, la demanda de aún más autonomía flamenca podría definir las negociaciones posteriores a las elecciones. La Nueva Alianza Flamenca quiere negociar una reforma profunda del sistema de gobierno de Bélgica para aumentar aún más la autonomía regional. Eso no es suficiente para Vlaams Belang y su líder, Tom Van Grieken, que ha dejado claro que el llamado del partido a una Flandes independiente no es solo retórica. Vlaams Belang quiere dividir a Bélgica y convertir a Flandes en un país independiente. Sin embargo, no está claro que los dos partidos nacionalistas flamencos se unirán. La promesa de larga data de todos los demás partidos belgas de no gobernar con Vlaams Belang probablemente mantendrá a Vlaams Belang fuera del poder a nivel nacional. En su esfuerzo único por acomodar las diferencias regionales, Bélgica ha creado una estructura estatal complicada que hace que votar sea una tarea multinivel. El Día de las Elecciones significa llenar directa o indirectamente los escaños de no menos de seis Parlamentos y comenzar las negociaciones para formar seis gobiernos. Con Valonia tradicionalmente inclinada hacia la izquierda y Flandes hacia la derecha, las fuerzas políticas han luchado durante mucho tiempo para unirse a nivel nacional, con gobiernos federales de múltiples partidos que tardan meses y a veces más de un año en surgir. Las elecciones de 2019 también trajeron un aumento de Vlaams Belang, lo que hizo que las negociaciones fueran más difíciles que nunca; Bélgica permaneció sin un gobierno formal durante casi dos años. Esta vez, el aún mayor éxito del partido de extrema derecha ha reducido aún más el centro político.