Nacido Global, Conectando el Mundo

<p> A medida que la globalización se profundiza, las empresas chinas se enfrentan a una nueva ola de expansión en el extranjero. Recientemente, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Singapur el "Primer Summit Global de Empresas Chinas que se Expanden al Extranjero y la Cumbre de la Industria del 2024 a Mitad de Año", un evento de dos días. El summit, iniciado por Wu Xiaobo Channel y la Escuela de Negocios Jingdang, contó con más de 50 líderes políticos y empresariales, así como representantes de asociaciones empresariales de países de la ASEAN. Casi mil representantes de empresas centradas en el desarrollo en el extranjero se reunieron para analizar las tendencias y oportunidades de las empresas que se expanden internacionalmente. Entre ellos, C&D Inc. fue invitado por los organizadores del evento a compartir los tres principios y siete tendencias de la cadena de suministro que se expande en el extranjero como representante de la industria de la cadena de suministro.`

<p> "Pensar profundamente y actuar con propósito", fueron las palabras clave del evento. Basándose en la gran demanda y oportunidades para la transformación y la mejora económica, la expansión de las empresas chinas en el extranjero no solo es la dirección de desarrollo de una sola empresa, sino también la tendencia inevitable de la era actual. C&D Inc., que creció con la zona económica especial, no solo sirvió como ventana para la "atracción de inversión" en la zona especial en la década de 1980, sino que también comenzó su negocio de importación y exportación más temprano. Desde el principio, la empresa se arraigó profundamente en genes internacionales y se convirtió en uno de los pioneros de las empresas chinas en expansión internacional. En el actual era de apertura de alto nivel, también es una de las principales fuerzas que ayudan a Xiamen a construir un nuevo patrón de desarrollo.`

<p> Basándose en casi 40 años de experiencia en negocios internacionales y la acumulación profesional de la empresa en acero, pulpa y papel, automóviles, productos agrícolas, bienes de consumo, minerales, energía y químicos, y en industrias emergentes, C&D Inc. ha resumido y refinado los "Tres principios y siete tendencias de la cadena de suministro que se expande globalmente" desde la perspectiva de la cadena de suministro de acero en el extranjero, proporcionando referencias estratégicas y tácticas para las empresas chinas en expansión en las primeras etapas o en etapas iniciales.`

<p> La globalización, la especialización y la localización son los tres principales principios en los que las empresas que se expanden en el extranjero deben centrarse. Analizando el ciclo de desarrollo del negocio de cadena de suministro de acero de C&D desde la nada hasta algo y de pequeño a grande, Cheng Dongfang, Gerente General Adjunto de C&D Inc., cree: "Las empresas que se expanden en el extranjero deben tener la creencia de ‘salir’ y no perder su rumbo en un entorno complejo; deben tener la capacidad de ‘especialización’ para encontrar valor de mercado en la competencia mundial; deben tener el pensamiento empresarial de ‘localización’ para solucionar obstáculos según las condiciones locales".`

<p> En el proceso de negocios internacionales, las oportunidades y desafíos coexisten. Desde la perspectiva del negocio de cadena de suministro de C&D Inc., sugieren que las empresas chinas presten atención a las siete grandes tendencias de lucha – "De la globalización a la globalización regional" "De comercio simple a operaciones de cadena de suministro" "De cadena de suministro a cadena de la industria" "De la producción en el extranjero a la capacidad en el extranjero" "El talento siempre es la clave" "Verde y bajo en carbono siempre es la tendencia" "El futuro siempre está lleno de imaginación".`

<p> Los representantes de empresas en el lugar dijeron que solían sentir que las empresas de operación de la cadena de suministro eran "invisibles e intangibles". A través de la demostración de casos y experiencias reales de C&D Inc., sintieron la imagen de un socio confiable y de beneficio mutuo que "conecta aguas arriba y aguas abajo, y conecta nacional y extranjero".`

<p> Se entiende que C&D Inc. es una empresa miembro principal de Xiamen C&D Corporation, una empresa de "Fortune Global 500", comprometida a proporcionar a los clientes una solución de "servicio de cadena de suministro LIFT" integral que cubre la cadena de la industria, incluyendo combinaciones personalizadas de elementos de servicios como "Logística" "Información" "Finanzas" y "Comercio", y es una de las primeras "Empresas modelo nacionales para la innovación y aplicación de la cadena de suministro".`

<p> Actualmente, C&D Inc. se centra principalmente en acero, pulpa y papel, automóviles, productos agrícolas, bienes de consumo, minerales no ferrosos, energía y productos químicos, y en las industrias mecánicas y eléctricas, y ha establecido relaciones comerciales con más de 170 países y regiones de todo el mundo.`