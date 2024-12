Musk y Ramaswamy encienden la guerra MAGA sobre la inmigración calificada y la ‘mediocridad’ estadounidense.

Los guerreros del mundo de Trump, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, han iniciado una batalla intra-MAGA con sus propuestas para aumentar las visas de inmigración para trabajadores altamente calificados.

Musk y Ramaswamy, quienes han sido seleccionados por el presidente electo Donald Trump para liderar su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), argumentaron que la cultura estadounidense no ha priorizado suficientemente la educación, y por lo tanto se necesitan trabajadores extranjeros para empresas tecnológicas como SpaceX de Musk y Tesla.

La pareja vio aumentar su influencia conservadora durante las elecciones de 2024 al acercarse más a Trump, pero los ricos empresarios ahora se encuentran en desacuerdo con la base más ferviente de Trump que quiere ver que cumpla sus promesas de restricciones a la inmigración y promoción de la fuerza laboral estadounidense.

Trump restringió el acceso a visas de trabajadores extranjeros durante su primera administración y ha criticado el programa de visas H-1B, que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

“Existe una escasez permanente de talento ingenieril excelente. Es el factor limitante fundamental en Silicon Valley”, escribió Musk en X, argumentando que la industria tecnológica necesita “duplicar” el número de ingenieros que trabajan en los EE. UU. hoy.

“Musk comparó la contratación de trabajadores extranjeros con armar un equipo deportivo. “Necesitas reclutar talento de primer nivel donde sea que estén. Eso permite que TODO EL EQUIPO gane”.

Ramaswamy, cuyos padres emigraron a EE. UU. desde la India, respaldó a Musk y se burló de la sociedad estadounidense.

“La cultura estadounidense ha venerado la mediocridad sobre la excelencia”, escribió en X.

“Una cultura que celebra a la reina del baile sobre el campeón de la olimpiada de matemáticas, o al deportista sobre el valedictorian, no producirá los mejores ingenieros.”

Esos comentarios no sentaron bien a cruzados conservadores como la comentarista Ann Coulter, la comentarista Laura Loomer, el ex representante Matt Gaetz e incluso la ex embajadora de la ONU Nikki Haley.

“No hay nada malo con los trabajadores americanos o la cultura estadounidense”, escribió Haley en una publicación en la plataforma social X. “Solo tienes que mirar la frontera y ver cuántos quieren lo que tenemos. Deberíamos estar invirtiendo y dando prioridad a los estadounidenses, no a los trabajadores extranjeros.”

Haley y Ramaswamy tienen una larga historia de desacuerdos, comenzando por su competencia en la primaria republicana de 2024.

“Damos la bienvenida a los tecnólogos cuando vinieron corriendo hacia nosotros para evitar que la maestra de tercer grado elija el género de sus hijos, y la evidente decadencia económica de Biden/Harris”, escribió Gaetz, R-Fla., en una publicación en redes sociales el jueves. “No les pedimos que diseñen una política de inmigración.”

La alborotadora de derecha Loomer dijo, “Nuestro país fue construido por europeos blancos, en realidad. No por invasores de la India del tercer mundo. No es racista contra los indios querer las políticas originales de MAGA por las que voté. Voté por una reducción de visas H-1B. No por una extensión.”

La refriega se desató después de que Trump nominara al capitalista de riesgo Sriram Krishnan para servir como su asesor de políticas de inteligencia artificial. Esa nominación desató una reacción en contra de los indios, y los críticos resaltaron su pasado apoyo para levantar el tope de las tarjetas verdes.

“La generación de Woodstock logró desarrollar la industria aeroespacial, la anterior fue a la luna, América lo estaba haciendo genial. Subyace en tu publicación que todos vivíamos en la miseria hasta que fuimos rescatados por los H-1B. entonces, ¿por qué todos querían venir aquí?” respondió el personaje de derecha Mike Cernovich a Ramaswamy en X.