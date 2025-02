Musk volverá a contratar asistente de Doge que renunció por publicaciones racistas

El viernes, el presidente Donald Trump, al ser preguntado sobre la renuncia del Sr. Elez de Doge y el apoyo de Vance al empleado, dijo que no sabía sobre “esa cosa en particular”, pero estuvo de acuerdo con el vicepresidente en el asunto. Escribiendo en X, Vance dijo que aunque discrepaba “con algunas de las publicaciones de Elez… no creo que la estúpida actividad en redes sociales deba arruinar la vida de un chico”. Ante la respuesta de un usuario que dijo que Musk debería hablar con el Sr. Elez “sobre las cosas racistas. No está bien”, el multimillonario respondió: “Cierto”. La renuncia del Sr. Elez se produce en medio de un creciente escrutinio de Doge, el grupo asesor de recorte de costos gubernamentales establecido por Trump. El jueves, un juez estadounidense puso un obstáculo a una de esas iniciativas, deteniendo un plan para ofrecer incentivos a millones de trabajadores federales para que renuncien voluntariamente este mes. Musk ha defendido un esfuerzo para desmantelar USAID, la agencia gubernamental responsable del desarrollo internacional. Todos menos un puñado de personal esencial, de una fuerza laboral de alrededor de 10,000 personas, están listos para ser puestos en licencia administrativa a medianoche del viernes, incluidos miles basados en el extranjero.