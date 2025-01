Musk, MrBeast, Larry Ellison – ¿Quién podría comprar TikTok?

La legislación abordó preocupaciones sobre los vínculos de TikTok con el gobierno chino y preocupaciones sobre la aplicación representando un riesgo para la seguridad nacional. El presidente Donald Trump ha insinuado la posibilidad de un joint venture. “Me gustaría que Estados Unidos tuviera una participación del 50%”, dijo en un post en Truth Social el domingo. “Al hacer esto, salvamos a TikTok, lo mantenemos en buenas manos y permitimos que [siga funcionando]”. Trump ha firmado un decreto ejecutivo que permite que la aplicación siga operativa por otros 75 días. A principios de este mes, Bloomberg informó, externamente, que China estaba considerando vender TikTok a Elon Musk, el hombre más rico del mundo y un estrecho aliado del presidente Trump, quien ya es propietario de la plataforma de redes sociales X. Musk mismo escribió, externamente en X esta semana que si bien siempre se ha opuesto a una prohibición de TikTok, “la situación actual en la que TikTok puede operar en América, pero X no puede operar en China es desequilibrada. Algo necesita cambiar”. En una conferencia de prensa el martes, a Trump se le preguntó si estaría abierto a que Musk comprara la plataforma. “Lo estaría si él quisiera comprarla, sí”, respondió el presidente. “Me gustaría que Larry la compre también”, agregó Trump, refiriéndose al presidente de Oracle, Larry Ellison, un partidario de Trump desde hace mucho tiempo que estaba en el escenario con él para un anuncio separado. Oracle es uno de los principales proveedores de servidores de TikTok, administrando, externamente, muchos de los centros de datos donde se almacenan miles de millones de videos de la plataforma. El año pasado, Oracle advirtió que una prohibición de TikTok podría dañar su negocio. El gigante de la computación en la nube también fue uno de los principales candidatos para comprar la plataforma de redes sociales en 2020, cuando Trump intentaba prohibirla. El inversor multimillonario Frank McCourt también ha expresado interés en TikTok y ha estado dando entrevistas en los medios sobre la posibilidad desde hace varios meses. McCourt ha dicho que quiere que TikTok funcione con tecnología supervisada por el Instituto Liberty Project, que él fundó. Ha criticado las prácticas de recopilación de datos de las empresas de redes sociales. Liberty Project está pujando por TikTok sin su algoritmo propietario. McCourt dijo, externamente, a CNBC esta semana que Liberty Project “no está interesado en el algoritmo o la tecnología china”, aunque reconoció que la plataforma “vale menos” sin él. En última instancia, es probable que el presidente Trump tenga un papel importante en la selección de un comprador estadounidense de TikTok. “Va a ser un ganador que probablemente sea políticamente afín al presidente Donald Trump”, dijo el profesor Anupam Chander, de la facultad de derecho de Georgetown. El profesor Chander dijo que el modelo de propiedad conjunta 50-50 no cumple con los requisitos legales, lo que podría llevar a Trump a presionar al Congreso para que revise la ley. Por ahora, el futuro de la plataforma permanece en el limbo. El profesor Chander dijo que la administración Biden cometió un “error no forzado” al permitir que la ley diera al presidente un control desproporcionado sobre quién posee TikTok. “Fue una terrible idea poner el futuro de una plataforma de información masiva en este torbellino político”, dijo el profesor Chander.