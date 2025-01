Musk dice que Alemania tiene “demasiado enfoque en la culpa del pasado”

Elon Musk dijo a una reunión del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania este fin de semana que el país tiene “demasiado enfoque en sentirse culpable por el pasado”, un aparente esfuerzo para borrar la larga sombra de los nazis que ha influenciado a generaciones de alemanes para aislar a los partidos políticos extremos de la vida pública. “Es bueno estar orgulloso de la cultura alemana, los valores alemanes, y no perder eso en algún tipo de multiculturalismo que diluye todo”, dijo el Sr. Musk en un breve video que fue transmitido a miles de miembros del partido en la ciudad oriental de Halle. “No queremos que todo sea igual en todas partes, donde sea solo una gran sopa”, dijo el Sr. Musk. “Queremos tener algo donde, vas a diferentes países y experimentas una cultura diferente y es única y especial y buena, y que el gobierno alemán tome medidas para proteger a sus ciudadanos y se asegure de buscar la salud y el bienestar del pueblo alemán”. Komments cuatro vecesdurante todo el textod nocheábado, dos días antes de las ceremonias oficiales en Polonia en conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, uno de los días de conmemoración más significativos del calendario alemán. Sus críticos en Alemania criticaron vivamente sus palabras y su temporización. “El entusiasmo del sudafricano nativo Elon Musk por los radicales de extrema derecha alemanes, por el orgullo alemán, el pueblo alemán y los gestos alemanes, es notable”, escribió sarcásticamente el periodista Mathieu von Rohr en Spiegel, una de las revistas de noticias más importantes de Alemania. El Sr. Musk recientemente se vio envuelto en controversia en Alemania y en otros lugares por dar lo que fue ampliamente interpretado como un saludo nazi a una concentración de seguidores después de la inauguración del Sr. Trump. El multimillonario, asesor del presidente Trump, respaldó al llamado partido AfD en una publicación en su plataforma de redes sociales X a finales del año pasado, citando más tarde su postura sobre la migración, la política energética y otros temas. Ha intensificado su apoyo desde entonces, intentando retratar al partido y a su liderazgo como razonables. Al hacerlo, ha pasado por alto años de coqueteos con el nazismo y otras acciones de miembros del AfD que han llevado a los partidos políticos principales de Alemania a unirse en oposición a trabajar con la organización. Las agencias de inteligencia alemanas han clasificado formalmente partes del AfD como extremistas. Un líder del partido fue condenado el año pasado por usar lenguaje nazi prohibido. Miembros del partido, incluido un exmiembro del parlamento federal, han sido implicados en varios intentos de derrocar al gobierno alemán. Sin embargo, el Sr. Musk ha elogiado repetidamente al AfD. Entrevistó a su candidata a canciller, Alice Weidel, en una amigable entrevista este mes en X. Se dirigió a una conferencia del partido durante el fin de semana a través de enlace de video, diciendo que el partido contaba con el apoyo de la “administración de Trump”. Pasó a invocar la historia de Alemania desde el Imperio Romano, citando elogios de Julio César a los guerreros germánicos que enfrentó en batalla. Llamó a las propuestas del AfD “sentido común” y acusó al gobierno alemán actual de oprimir la libertad de expresión y la disidencia. Dijo que el mundo necesita menos gobernanza centralizada, incluida la de la Unión Europea en Bruselas, y una gobernanza más fuerte de los países individuales. “El destino del mundo, creo que descansa en esta elección en Alemania”, dijo el Sr. Musk. “Es extremadamente fundamental”. A pesar del respaldo del Sr. Musk, el AfD no ha ganado mucho terreno en las encuestas de opinión previas a las elecciones parlamentarias del 23 de febrero. Desde que el Sr. Musk respaldó al partido en una publicación de diciembre, el porcentaje de votantes que dicen que votarán por el partido solo ha aumentado en un punto, al 21 por ciento. Aun así, el AfD ocupa actualmente el segundo lugar, detrás del principal partido de la oposición, los Demócratas Cristianos, pero por delante de los Socialdemócratas del Canciller Olaf Scholz. A finales de 2023, antes de que el partido de extrema derecha se viera sacudido por una serie de escándalos, incluidas las condenas legales de un líder regional por usar frases nazis prohibidas, el partido estaba obteniendo un 23 por ciento en las encuestas. Todos los otros partidos en el parlamento han prometido no incluir al AfD en la formación de un nuevo gobierno después de las elecciones. Encuestas recientes muestran que tres cuartas partes de los alemanes consideran “inaceptables” los intentos de influir en las elecciones alemanas de Mr. Musk. La misma encuesta encontró que el 63 por ciento de los encuestados consideraba que el Sr. Musk no tenía una buena comprensión de la política alemana.