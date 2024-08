Musk cierra operaciones en Brasil tras el juicio criticado por censura.

La plataforma de redes sociales X cerrará su oficina en Brasil en medio de una batalla legal con la Corte Suprema de la nación sudamericana por una supuesta orden secreta para eliminar algunos mensajes del sitio en Brasil, según un comunicado publicado por la compañía en X. Los usuarios en Brasil todavía podrán usar el sitio de redes sociales. Musk escribió en X: “La decisión de cerrar la oficina de X en Brasil fue difícil, pero si hubiéramos aceptado las demandas de censura secreta e intercambio de información privada de @alexandre, no podríamos explicar nuestras acciones sin sentir vergüenza”. X publicó una captura de pantalla de la orden de Alexandre de Moraes, quien ha estado investigando milicias digitales acusadas de difundir noticias falsas y mensajes de odio durante el gobierno del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsanaro. Como parte de la supuesta orden, Moraes dijo que impondría una multa diaria de $3,650 y una orden de arresto contra la representante de X, Rachel Nova Conceição, si la plataforma no cumple con la orden de Moraes. “Anoche, Alexandre de Moraes amenazó a nuestro representante legal en Brasil con un arresto si no cumplimos con sus órdenes de censura. Lo hizo en una orden secreta, que compartimos aquí para exponer sus acciones”, escribió la compañía en X. “A pesar de que nuestras numerosas apelaciones a la Corte Suprema no fueron escuchadas, el público brasileño no fue informado sobre estas órdenes y nuestro personal brasileño no tiene responsabilidad ni control sobre si el contenido está bloqueado en nuestra plataforma, Moraes ha elegido amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso”, agregaron. La compañía añadió que está “profundamente entristecida” de haber sido “forzada”, pero la responsabilidad “recae únicamente en Alexandre de Moraes”. A principios de año, Moraes dirigió a X para bloquear algunas de esas cuentas. X cumplió y luego Musk dijo que reactivaría las cuentas en X que el juez había ordenado bloquear. Musk calificó la decisión de Moraes con respecto a X de “inconstitucional”. Después de que Musk hiciera sus declaraciones, los representantes de X dieron marcha atrás y dijeron a la Corte Suprema de Brasil que cumplirían con las resoluciones judiciales. La Corte Suprema de Brasil se negó a comentar a Reuters sobre las acusaciones hechas por X y no confirmó la veracidad de la imagen publicada por la compañía de redes sociales. Después de decidir cerrar las operaciones de X en Brasil, Musk también escribió en X que Moraes “debe irse”. “No cabe duda de que Moraes debe irse”, escribió Musk. “El tener un ‘justicia’ que viola repetidamente y ostensiblemente la ley no es justicia en absoluto”. Nikolas Ferreira, miembro de la cámara de diputados de Brasil y político de extrema derecha destacado en las redes sociales, dijo que Brasil “saldrá a las calles” para exigir el impeachment de Moraes. “El 7 de septiembre, Brasil saldrá a las calles en São Paulo para exigir el impeachment de Alexandre de Moraes”, escribió. “@elonmusk, estás invitado”. Musk retuiteó la publicación de Ferreira. Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito o redistribuido. Para obtener las últimas noticias, el clima, deportes y videos en streaming, visita The Hill.