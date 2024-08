Musk cerrará la operación de X en Brasil en un conflicto creciente con la Corte Suprema del país.

“

El sábado, X de Elon Musk intensificó su guerra de palabras con la Corte Suprema de Brasil sobre presunta censura y prometió cerrar sus operaciones locales “de inmediato”, en la última intervención del multimillonario en el escenario global.

En una publicación en X, la empresa de redes sociales alegó que el viernes el juez Alexandre de Moraes amenazó a su representante legal en el país con su arresto por no cumplir con una “orden secreta” para eliminar ciertas cuentas.

En una carta adjunta a la publicación, que X dijo era la orden judicial, se instruye a la persona a implementar las medidas dentro de 24 horas o arriesgarse a una multa y prisión.

La corte dijo que ni ella ni el juez comentarían sobre el asunto.

“A pesar de que nuestras numerosas apelaciones a la Corte Suprema no fueron escuchadas, el público brasileño no fue informado sobre estas órdenes y nuestro personal brasileño no tiene responsabilidad ni control sobre si el contenido se bloquea en nuestra plataforma, Moraes ha optado por amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso”, escribió la cuenta global de asuntos gubernamentales de X.

“Como resultado, para proteger la seguridad de nuestro personal, hemos tomado la decisión de cerrar nuestras operaciones en Brasil, de inmediato.”

X sigue siendo accesible en Brasil, dijo la empresa. No estaba claro cuánto personal tenía en la región.

Musk publicó en X: “No cabe duda de que Moraes tiene que irse. Tener un ‘justicia’ que viola de forma repetida y flagrante la ley no es justicia en absoluto.”

La intervención de alto perfil aumenta la tensión entre la Corte Suprema y Musk, un enfrentamiento que se ha convertido en emblemático de las recientes intervenciones del empresario multimillonario en política extranjera a través de la plataforma que compró por $44 mil millones.

En los últimos años, Musk, un autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, ha tomado cada vez más partido por políticos de derecha en todo el mundo, respaldando al candidato presidencial republicano Donald Trump y defendiendo al líder populista de Argentina, Javier Milei.

Esto se ha intensificado recientemente, con Musk atacando al gobierno del Reino Unido por su manejo de los disturbios antiinmigrantes, y cruzando palabras con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que resultó en que la plataforma fuera bloqueada en el país por el socialista autoritario durante 10 días.

Aunque los comentarios de Musk le han ganado seguidores entre los conservadores de Brasil, algunos legisladores y analistas temen que sus intervenciones puedan avivar la agitación.

El jefe de Tesla y SpaceX primero apuntó a de Moraes a principios de este año por la petición de la corte suprema de eliminar lo que se cree que son cuentas de derecha, y llamó al juez a “renunciar o ser destituido”.

En respuesta, de Moraes ordenó una investigación sobre Musk —quien amenazó con desobedecer las órdenes judiciales— por sospecha de obstrucción a la justicia. Musk reavivó la disputa esta semana repitiendo las acusaciones de censura, después de que la cuenta de asuntos gubernamentales de X publicara un documento supuestamente enviado por de Moraes ordenando a la plataforma bloquear a ciertos usuarios.

De Moraes ha liderado una represión judicial contra la desinformación en línea, pero es una figura controvertida que divide opiniones en la mayor democracia de América Latina.

Los partidarios dicen que ayudó a asegurar la democracia ante los ataques a la confiabilidad del sistema de votación electrónica del país por parte de Bolsonaro, antes de su fracasada campaña de reelección en 2022. Sin embargo, seguidores del populista de extrema derecha alegan que el juez ha coartado la libertad de expresión y ha apuntado injustamente a los conservadores.

La corte suprema de Brasil ha enfrentado descontento por parte del movimiento de extrema derecha y ha sido acusada de excederse por críticos. Sus instalaciones estuvieron entre los edificios gubernamentales saqueados en enero de 2023 por seguidores radicales de Bolsonaro que afirmaron, sin evidencia, que el resultado electoral fue amañado a favor del ganador Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estamos profundamente tristes de habernos visto obligados a tomar esta decisión. La responsabilidad recae únicamente en Alexandre de Moraes”, dijo X el sábado. “Sus acciones son incompatibles con el gobierno democrático. El pueblo de Brasil tiene una elección que hacer —democracia, o Alexandre de Moraes.”

