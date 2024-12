Murkowski dice que es ‘más republicana al estilo de Ronald Reagan’ que una al estilo de Trump

Sen. Lisa Murkowski (R-Alaska) el jueves se describió como “más republicana de Ronald Reagan” que “republicana de Trump”.

“No creo haber hecho ningún secreto del hecho de que soy más republicana de Ronald Reagan que de Trump. Y alguien dijo, ‘Bueno, en realidad no eres republicana en absoluto’. Y dije, ‘Puedes llamarme como quieras’,” dijo Murkowski en un evento organizado por el grupo centrista No Labels en Washington, según informó Politico.

También había dicho que no está “apegada a una etiqueta” y preferiría ser “conocida por tratar de hacer lo correcto por el estado y la gente a la que sirvo, independientemente del partido”, informó Politico.

Murkowski agregó que nunca ha “quitado su etiqueta de partido”, argumentando que “todavía soy republicana”, escribió Politico.

Murkowski, quien dijo que no votó por el Presidente electo Trump en 2016, 2020 o 2024, ha flotado previamente la idea de dejar el GOP a medida que se inclina hacia Trump. También fue una de los siete senadores republicanos que votaron para condenar al presidente electo por su papel en el ataque al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

Durante una entrevista a principios de este año, la senadora coqueteó con una candidatura independiente, diciendo, “Oh, creo que tengo una mente muy independiente. Solo lamento que nuestro partido esté aparentemente convirtiéndose en un partido de Trump.”

Al ser presionada aún más, dijo: “Estoy navegando a través de unos tiempos políticos muy interesantes, así que dejémoslo ahí.”

Murkowski recientemente acaparó titulares ya que es vista como uno de los votos más difíciles de asegurar para Pete Hegseth, la elección de Trump para el cargo más alto en el Pentágono, mientras busca la confirmación del Senado para el cargo.

Según informaciones, fue una de los cuatro miembros del Congreso en la cámara alta que no pudieron respaldar la candidatura del ex representante Matt Gaetz (R-Florida) como fiscal general.