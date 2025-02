Murciélago fuera del infierno ‘loco de forma alegre’, dice estrella del musical.

“¡Oh, es una locura!”, se rió, “pero una locura de una manera realmente alegre. Si vas esperando a Shakespeare te sentirás decepcionado pero eso no es de lo que se trata este espectáculo. Es un animal único en sí mismo”.

Glenn Adamson y Katie Tonkinson en Bat Out of Hell (Imagen: Chris Davis)Escrito por Jim Steinman e interpretado por Meat Loaf, Bat Out of Hell sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Pero siempre fue el sueño de Steinman que se convirtiera en un musical y en 2017 ese sueño se hizo realidad cuando se celebró el estreno mundial en Manchester.

Ahora el espectáculo regresa con Katie interpretando a Raven, la hija rebelde de Falco, un gobernante opresivo de la ciudad de Obsidian, que se enamora de Strat, el líder de The Lost.

Es la segunda vez de Katie con el espectáculo, habiendo interpretado anteriormente al personaje de Valkyrie en una gira por arenas de Australia y Nueva Zelanda.

“Comencé con el espectáculo en 2022 al final de una gira por el Reino Unido y luego fui a Alemania antes de ir a Australia y Nueva Zelanda”, dijo. “Valkyrie era un papel muy genial y también era suplente de Raven, así que tuve la oportunidad de interpretarla un par de veces”.

Katie Tonkinson como Raven en Bat Out of Hell (Imagen: Chris Davis)Katie dejó el espectáculo para tomar el papel principal en el musical Bonnie and Clyde, que le valió críticas excelentes. También protagonizó Lizzie, un musical basado en la historia verdadera de Lizzie Borden en el teatro Hope Mill.

“Me ofrecieron el papel de Raven cuando estaba en Bonnie and Clyde”, dijo. “Estaba realmente emocionada de que me lo ofrecieran; nunca piensas que alguien simplemente va a decir ‘¿te gustaría interpretar este papel?’. Adoro la música y tener la oportunidad de regresar fue increíble.

“Dicho esto, inicialmente hubo este pequeño signo de interrogación. Seguía preguntándome si debería regresar y hacer un espectáculo que ya había hecho, aunque fuera un papel diferente.

“Pero en mi instinto sabía que Bat Out of Hell era lo que quería hacer.

“Me encanta el espectáculo – no sé por qué siquiera estaba pensando en eso. Me encanta el papel, así que pronto fue cuestión de simplemente hacerlo”.

Katie supo que había tomado la decisión correcta durante una sesión de fotos para anunciar el elenco que incluye a Glenn Adamson como Strat, Rob Fowler como Falco y Sharon Sexton como Sloane.

“Simplemente se sintió bien”, dijo. “Sentí que debía estar allí y no hemos mirado atrás desde entonces”.

Aunque solo se estrenó en 2017, Bat Out of Hell ya ha alcanzado estatus de culto y una legión de fans.

Glenn Adamson y Katie Tonkinson en Bat Out of Hell (Imagen: Chris Davis)”Esta gira se basa un poco más en el espectáculo de arena, por lo que hay un poco más de sensación de concierto”, dijo Katie. “Todavía tiene esa energía increíble y es una producción realmente impactante incluso si algunas partes están ligeramente reducidas en comparación con su lanzamiento inicial.

“Para nosotros, supongo que eso pone un poco más de presión para ofrecer algo asombroso y estar a la altura de Jim Steinman y Meat Loaf, pero de cierta manera también es agradable, ya que estamos llegando al núcleo de lo que se trata el espectáculo – ¡el público no estará distraído por una moto explotando en 30 pedazos!”

En el corazón del espectáculo están esas canciones – clásicos como I Would Do Anything For Love, Deadringer y, por supuesto, Bat Out of Hell.

“Esas canciones son difíciles”, dijo Katie. “No hay donde esconderse. Puedes tener personas que intenten una de ellas en un karaoke e incluso puedan hacer una versión razonable. Pero intenta hacerlas todas hasta ocho veces a la semana – vocalmente es un desafío real y me encanta.

“Es muy satisfactorio cuando recibes una reacción tan buena del público. Las canciones son tan familiares para la gente y algunos van a revivir su juventud.

“La reacción que recibes es simplemente brillante; estás en el escenario pensando ‘esto no se puede superar'”.

Ambientada en un tiempo futuro, Bat Out of Hell tiene elementos de Romeo y Julieta mezclados con Peter Pan, con Strat y Raven como los amantes malditos.

“Raven es una verdadera rebelde”, dijo Katie. “Es alguien que la adolescente que fui amaría haber sido aunque tuve mi fase emo y mis uñas negras. Pero ella es realmente valiente, no tiene miedo de decir lo que piensa y simplemente va a por ello. Yo soy demasiado reservada como persona normal pero es tan satisfactorio vivir vicariamente a través de ella como una rebelde adolescente en el escenario.

Katie Tonkinson en Bat Out of Hell, el Musical (Imagen: Matt Crockett)”Es esta chica genial con un verdadero toque edgy. Realmente no querrías cruzarte con ella, para ser honesta”.

Katie admite que salir al escenario todas las noches, con una banda en vivo, la hace sentir como una estrella de rock.

“Todos los personajes principales tienen sus propios micrófonos de mano durante el espectáculo, lo que te da esa sensación de estrella de rock”, se rió. “Y el resto del elenco son todos dioses y diosas del rock.

“Glenn ha interpretado a Strat antes y es increíble y Rob y Sharon están intrínsecamente vinculados al espectáculo – han interpretado a Falco y Sloane desde el primer espectáculo.

“Es mágico verlos en el escenario, es algo bastante especial. Para mí es increíble tener la oportunidad de hacer este papel propio junto a ellos siendo estos íconos completos dentro del espectáculo. Es agradable ser la novata en cierto modo”.

Bat Out of Hell, The Musical, Palace Theatre, Manchester, lunes 24 de febrero al sábado 8 de marzo. Detalles en www.atgtickets.com