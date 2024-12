Mullin se defiende de Hegseth por tener problemas con la bebida: ‘Si él tuviera un problema con la bebida, eso sería obvio’

El Sen. Markwayne Mullin (R-Okla.) el domingo criticó la idea de que Pete Hegseth, la elección del presidente electo Trump para secretario de Defensa en su próxima administración, tenga problemas con la bebida.

“Ahora, si tuviera un problema con la bebida, sería obvio, pero hacer algo de eso que no está allí solo porque va a ser secretario de Defensa, los medios deberían sentir vergüenza”, dijo Mullin al presentador Jake Tapper en “State of the Union” de CNN.

A medida que Hegseth ha intentado asegurar el papel de jefe del Pentágono, han surgido informes recientes sobre su consumo excesivo de alcohol. La semana pasada, The New Yorker informó que dos grupos sin fines de lucro dirigidos por Hegseth lo presionaron para que se apartara debido a la mala gestión de fondos, la conducta sexual inapropiada y el consumo excesivo de alcohol, y NBC informó que su consumo de alcohol causó preocupación entre sus antiguos colegas de Fox News.

El escrutinio de los senadores republicanos hacia Hegseth ha crecido a raíz de las recientes revelaciones de presunto abuso de alcohol y conducta sexual en su pasado.

A pesar de la controversia, Hegseth dijo el miércoles que no retrocederá y, en una publicación en la plataforma social X, sugirió que es el blanco de una campaña de difamación por parte de los demócratas.

“Estoy haciendo esto por los combatientes, no por los belicistas. La izquierda tiene miedo de los disruptores y agentes de cambio. Tienen miedo de @realDonaldTrump, y de mí”, escribió.

En su aparición en “State of the Union” el domingo, Mullin dijo: “Hay mucho alcohol que fluye a través de Washington, D.C., de forma regular, y no diría que las personas son alcohólicas o tienen un problema con la bebida por eso.”

“No lo veo en absoluto”, agregó. “No veo que sea un problema, y realmente desearía que los medios avanzaran y comenzaran … a enfocarse en lo que él puede aportar…como secretario de Defensa, porque también tiene muchas cualidades positivas.”

