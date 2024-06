Mujeres yazidíes temen regresar a una tierra devastada por escombros y brutalidad.

Hace 26 minutos

Carolina Hawley, corresponsal diplomática

Cantantes yazidíes se han presentado en lugares como Londres y Oxford

Han pasado 10 años desde que los militantes del Estado Islámico intentaron exterminar al pueblo yazidí en la región de Sinyar en el norte de Iraq. Masacraron a miles de hombres, y violaron y esclavizaron a niñas y mujeres. Ahora, los sobrevivientes enfrentan un nuevo temor ya que el gobierno iraquí planea cerrar los campamentos de tiendas donde viven, en otras partes del país, para animarlos a regresar a las áreas de las que huyeron.

Varias mujeres yazidíes que sobrevivieron a los horrores y viven en un campamento afectado han estado en el Reino Unido para una serie de actuaciones corales, buscando mostrar su patrimonio cultural y resaltar la difícil situación de su comunidad, que es una antigua minoría étnica y religiosa.

Las lágrimas resbalan silenciosamente por las mejillas de Amira mientras le cuenta a la BBC la brutalidad horrorosa infligida por los militantes cuando capturaron la tierra ancestral de los yazidíes en 2014. Han pasado diez años, pero su dolor sigue siendo crudo.

Advertencia: Este artículo contiene descripciones gráficas de violencia

Amira logró huir a las montañas mientras los hombres de su comunidad eran asesinados a tiros y las mujeres y niñas eran violadas y esclavizadas.

Pero dos de sus hermanas fueron puestas a trabajar en los hogares de los combatientes del Estado Islámico (EI), quienes habían declarado a los yazidíes como adoradores del diablo.

Amira es una de las mujeres yazidíes en un coro que ha estado visitando el Reino Unido

A diferencia de muchas esclavas, las hermanas de Amira no fueron violadas, dice, porque ya estaban casadas.

Sin embargo, una hermana, cuyo esposo había sido asesinado por los militantes, fue golpeada a diario.

Y recibió una amenaza indeciblemente cruel.

“Ella había dado a luz 15 días antes de ser capturada, y le dijeron: ‘Vamos a matar a tu bebé y obligarte a comer su carne'”, dice Amira.

Su voz baja a casi un susurro mientras describe cómo su otra hermana, Delal, quien estaba embarazada cuando fue capturada, perdió a su hija de cinco meses porque no podía producir leche para alimentarla. Delal intentó suicidarse pero fue detenida por su hijo de cuatro años. “Su hijo tenía solo cuatro años”, dice Amira. “Y le dijo: ‘Mamá, por favor no nos mates. Salgamos de aquí’.”

Cuando más tarde tomó un tomate del refrigerador para alimentarlo, ella y sus dos hijos supervivientes fueron encerrados en una habitación durante una semana como castigo, sin comida y solo una pequeña botella de agua y un cartón de leche.

Los yazidíes huyeron en masa de Sinyar cuando el EI descendió sobre la ciudad en 2014

Los planes del gobierno iraquí de cerrar los campamentos donde decenas de miles de yazidíes han vivido desde 2014 es una perspectiva aterradora para muchos de ellos.

Los servicios limitados actualmente proporcionados dentro de los campamentos están programados para ser cortados a finales de julio, con subvenciones para que regresen a la región de Sinjar, donde ocurrieron las masacres.

Diez años después del ataque del EI a Sinyar, poco ha sido reconstruido

“La situación es muy peligrosa”, dijo Vian Dakhil, la única diputada yazidí en el parlamento iraquí, a la BBC. “Hay muchos grupos armados allí y las fuerzas gubernamentales iraquíes son débiles.”

Gran parte de la ciudad de Sinyar todavía está en ruinas, dice. “No hay casas, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada.”

La agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) ha hecho eco de sus preocupaciones, diciendo que no debería haber cierre forzoso de los campamentos. “Nadie debería ser obligado a regresar a un lugar donde puedan correr riesgo de daño irreparable, o no tener acceso a cosas básicas como agua, atención médica, vivienda y trabajo para ayudarles a retomar una vida decente”, dijo Farha Bhoyroo, portavoz de la agencia en Iraq.

La agencia dice que le preocupa que algunos de los desplazados de Sinyar terminen sin otra opción que quedarse en los campamentos desmantelados.

Hadiya, de 28 años, que también formó parte de la visita coral organizada por la fundación benéfica Amar Foundation, le dijo a la BBC que, antes de 2014, tenía “todo, incluso una casa muy grande”.

Ahora ella y su familia viven en una tienda de campaña, apenas 4m (13 pies) de largo y 3m de ancho, “como prisioneros”. Hace un calor abrasador en el verano y frío en el invierno. Pero al menos allí se siente segura.

Hadiya normalmente vive en una tienda de campaña con su familia

Hadiya también sigue atormentada por recuerdos terribles, incluido lo que le sucedió a su prima, Ghazal.

Ghazal fue tomada cautiva a los ocho años y, dos años después, obligada a casarse. Cuando fue rescatada en 2020, a los 14 años, Hadiya dice que estaba criando a dos hijos a los que tuvo que dejar atrás, y la habían lavado el cerebro haciéndola creer que los yazidíes eran “malas personas”.

Ghazal, ahora con 18 años, sigue perturbada y retraída. Su hermana mayor, que ahora tendría 19 años, es una de las cientos de mujeres y niñas que aún están desaparecidas.

“Nadie está preguntando por ellas”, se queja amargamente Zahra Amra, gerente de oficina de la Fundación Amar en Dohuk. Ella también está en el Reino Unido con las cantantes, actuando como traductora.

“Nadie nos está ayudando a buscar a nuestras hermanas. Demasiados combatientes del Isis han sido liberados de las cárceles. Cuando el EI vino, nadie nos ayudó y ahora quieren que regresemos a Sinyar.”

Zahra, a la izquierda, dentro de la tienda de campaña donde vive, en un campamento

En agosto de 2014, Zahra perdió compañeros de clase y amigos. Su abuela fue asesinada a tiros porque era demasiado frágil para llegar a la montaña de Sinjar donde decenas de miles de yazidíes huyeron mientras el EI avanzaba.

Pero sobre todo, dice, perdió el futuro que ella y sus amigos habían estado planeando, y el trauma colectivo y el sentimiento de abandono son profundos.

“No nos sentimos seguros”, dice. “Y no confiamos en nadie.”

