Mujeres en Francia conmovidas por la desafío de Gisèle Pelicot en juicio por violación en masa

Por renunciar a su anonimato, Gisèle Pelicot se ha convertido en un símbolo de resiliencia y valentía. Cuando entra en el juzgado de la ciudad francesa de Aviñón, acompañada por sus hijos y un equipo de abogados, Gisèle Pelicot parece una figura discreta. La madre y abuela de 72 años, con su cabello peinado en un bob ordenado, luce vestidos coloridos y tops bretones. Baja la mirada al pasar por delante de las docenas de periodistas reunidos en la entrada, sus ojos ocultos por gafas de sol redondas. En la parte trasera, como ella misma ha dicho, yace un “campo de ruinas”. Casi todos los días desde el 2 de septiembre, Gisèle Pelicot ha estado en el centro de un juicio en el que 51 hombres son acusados de violarla, incluido el hombre con el que estuvo casada durante 50 años. A medida que su historia se ha extendido por Francia desde que comenzó el juicio, se ha convertido en un símbolo de valentía y resiliencia. “Fui sacrificada en el altar del vicio”, dijo, explicando cómo se enteró de que Dominique Pelicot la había drogado para dormir y había reclutado hombres para tratarla “como un muñeco de trapo” durante más de 10 años. El juicio, que se espera que dure hasta diciembre, hasta ahora ha escuchado pruebas de abogados, policías, psiquiatras y de otra mujer cuyo esposo la drogó y violó siguiendo instrucciones de Dominique. La hija de los Pelicot, Caroline, que cree que su padre abusó de ella cuando estaba inconsciente, también ha declarado. Dominique Pelicot ha admitido los cargos en su contra, aunque niega haber abusado de su hija. Detalles inquietantes de los pasados, psiques y presuntos crímenes de los acusados han llenado las ondas, los sitios de noticias y las redes sociales. Este tipo de acceso solo ha sido posible porque Gisèle ha renunciado a su derecho al anonimato. En un caso de tal magnitud, es una decisión inusual, no solo porque significa que miles de videos de las presuntas violaciones filmadas por Dominique Pelicot, a veces de manera subrepticia, finalmente se proyectarán en un tribunal abierto. La única petición de Gisèle fue que se permitiera a sus hijos salir de la sala cuando eso sucediera. Las protestas han tenido lugar fuera del juzgado en Aviñón, pero se planean acciones más amplias en toda Francia. Su equipo legal dijo que la apertura del juicio devolvería la “vergüenza” a los acusados. Sobre todo, el caso ha encendido una discusión dolorosa, y a menudo incómoda, sobre la violación, que muchos en Francia dicen que ya era hora. Se prevé que se celebren protestas en todo el país el sábado “en apoyo a Gisèle Pelicot y a todas las víctimas de violación”. Cuando Gisèle declaró que tuvo que “empezar de cero” y ahora solo vive de una pensión pequeña, un influencer creó una colecta en línea que recaudó 40.000 € en menos de un día. Fue cerrada rápidamente tras una petición de su equipo legal, que la consideró una posible distracción. Uno de los temas clave que este caso ha revelado es el fenómeno poco discutido de la sumisión química: el asalto inducido por drogas en el hogar. En 2022, 1.229 personas en Francia sospecharon que habían sido drogadas sin su conocimiento, según Leila Chaouachi, farmacéutica del centro de monitoreo de adicciones de París y experta en violaciones con drogas. Ese número probablemente sea “solo la punta del iceberg”, cree ella. Las víctimas a menudo dudan en presentar denuncias legales porque conocen al agresor, pueden sentir vergüenza o tener recuerdos confusos de lo sucedido. Las denuncias también deben presentarse antes de que las sustancias desaparezcan del cuerpo, lo cual no siempre es posible. Durante los 10 años en que su esposo la drogaba, Gisèle Pelicot tuvo síntomas neurológicos inexplicables, así como problemas ginecológicos, y sin embargo, nadie unió las pistas. Esto apunta a una falta de conciencia sobre la sumisión química como fenómeno. La Dra. Chaouachi cree que capacitar a profesionales de la salud y policías es importante, porque la clave para frenar el problema radica en reconocer que hay otros allá afuera además de Gisèle. “Tenemos derecho a estar sorprendidos, pero también debemos reconocer que estos no son casos aislados”, dice ella. “Cuando solo nos enfocamos en el sistema de justicia y los investigadores, estamos escondiéndonos detrás de ellos de alguna manera. Creo que es un problema más amplio de la sociedad, y por lo tanto, es un cambio societal el que necesitamos”. A juzgar por las opiniones expresadas en las calles de París, esa opinión no es universalmente aceptada. “Es un asunto privado”, dijo un hombre, quien pensaba que el caso era espantoso pero aún un evento aislado y no uno para el debate público. “No entiendo por qué los medios de comunicación están haciendo tanto alboroto al respecto. Es porque a la gente le gustan el drama, los chismes”. Un amigo estuvo de acuerdo: “Si no nos hubieras hecho la pregunta, nunca hubiéramos discutido esto”. Pero una compañera femenina dijo que ambos estaban equivocados: “Es importante que este caso sea público… plantea un problema más amplio y concienciar al respecto es necesario para el cambio”. Lo que ha impactado tanto a tantos en Francia es la cantidad de hombres involucrados en el caso. La policía solo pudo identificar a 50 sospechosos de los 83 que aparecieron en los videos de Dominique Pelicot. Sus edades van desde los 26 a los 68 años y provienen de todos los sectores de la vida: bomberos, farmacéuticos, obreros y periodistas. Muchos son padres y esposos. De los otros hombres acusados, 15 admiten la violación, pero todos los demás admiten solo haber participado en actos sexuales. “Lo que me impactó aún más es que tantos hombres pudieron haber hecho esto, más de 50 hombres ‘normales’, que todos vivían cerca”, dijo Caroline, una doctora de 43 años de París. “[Pelicot] ni siquiera tuvo que buscarlos muy lejos. Realmente me asusta porque es un reflejo de la sociedad. No es lo normal, pero hay demasiados”. Muchos de los acusados provienen de la misma zona que los Pelicot, quienes vivieron en el bonito pueblo de Mazan. Céline Piques de la organización feminista Osez le Féminisme espera que el hecho de que los acusados provengan de orígenes comunes y de todo tipo de profesiones signifique que este juicio tenga un impacto duradero. “Demuestra el mito del violador que es un psicópata… violaron porque estaban seguros de su impunidad”. Otra preocupación que no ha escapado a la gran cantidad de mujeres en toda Francia que siguen el caso Pelicot es que muchos otros hombres sabían y no hicieron nada al respecto. Dominique Pelicot había invitado a hombres a tener relaciones sexuales con su esposa “sin que ella lo supiera” en una publicación en el sitio web Coco.gg, que se cerró solo en junio pasado. El año pasado contaba con 500.000 visitantes al mes. “El 100% de estas personas… jamás realizaron una llamada para detener este abuso”, dice Céline Piques. “Ningún hombre pensó en informar a la policía de estos hechos criminales”. El juicio de Aviñón también está sacando a la luz preguntas sobre el lenguaje que rodea la violación. La defensa de muchos de los acusados se basa en la premisa de que no “sabían” que estaban violando a Gisèle, en otras palabras, que creían que estaban teniendo relaciones sexuales consensuadas con ella. Algunos han acusado a Dominique Pelicot de “manipularlos” para que creyeran que estaban participando en un juego erótico en el que Gisèle solo fingía estar dormida porque era tímida. Al menos dos de los acusados afirmaron que no sintieron que habían violado a Gisèle porque había sido “ofrecida” a ellos por su propio esposo, y un hombre dijo que no consideraba sus acciones como violación porque “para mí, la violación es cuando secuestras a alguien en la calle”. “No tengo un corazón de violador”, añadió. Resumiendo esta línea de defensa a principios de esta semana, Guillaume De Palma, abogado de seis de los acusados, causó indignación cuando dijo que “la violación no siempre es violación”, y argumentó que “sin la intención de cometer violación, no hay violación”. En la ley francesa, la violación es la penetración sexual obtenida por coacción, violencia o sorpresa, y se espera que los abogados de Gisèle Pelicot argumenten que “sorpresa” cubre el caso de una mujer sedada o inconsciente. Sin embargo, los comentarios causaron indignación y consternación en la sala del tribunal y más allá. La hija de Gisèle, Caroline, abandonó la sala del juicio exclamando “Me avergüenzo del sistema de justicia”, mientras que el presidente del tribunal suspendió la sesión en medio de un ambiente que los reporteros describieron como “extremadamente tenso”. Otros abogados, según informes, se distanciaron de los comentarios de De Palma. Con el juicio programado para durar tres meses más, la búsqueda del alma de Francia continuará. "Ha demostrado lo atrasados que estamos en todos los niveles", dijo Sandrine Josso, una diputada que fue víctima de un intento de violación con drogas por parte de un senador en 2023. Gracias a Gisèle Pelicot, dijo: "levantamos el velo y descubrimos muchas cosas". La naturaleza común de la pareja en el centro del juicio –jubilados y abuelos de clase media- ha hecho que sea fácil para los observadores identificarse con la historia. "Pensé que podría ser mi madre, mi hermana… y mi padre", dijo Charley, un hombre de 35 años que vive en París. "Para mí, es el juicio del siglo", añadió. "Habrá un antes y un después". 