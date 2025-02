Mujeres en campos STEM celebradas por sus esfuerzos – Lethbridge

Cada chiquita tiene sueños para su futuro, aún si eso significa derribar barreras para lograr ese objetivo.

A veces, las vocaciones llegan más tarde en la vida, pero puede ser un momento empoderador y transformador.

“Recuerdo mi primer laboratorio que tuve en la U de L. Me puse el abrigo de laboratorio y fue como ponerme una capa de superhéroe. Pensé, ‘aquí es donde debo estar’”, dijo Audra Lutterotti, estudiante de maestría en la Universidad de Lethbridge.

Era una vocación que simplemente no podía ignorar, pero para lograrlo significaba que tendría que ingresar a un campo tradicionalmente dominado por hombres. Sin embargo, estaba lista.

“Se que hay una lucha con las mujeres en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) porque no muchas chicas comienzan en ello de inmediato. Definitivamente estaba más inclinada hacia lo musical, pensé que iba a terminar en música.

“Luego, la ciencia, simplemente me enamoré de ella. Honestamente, hay muchas mujeres en química en la U de L, así que no me sentí muy excluida. Me vi a mi misma en otras personas, me vi a mi misma en los (profesores).

Lutterotti dice que el futuro de las mujeres en STEM es brillante, pero no todos son tan optimistas dada la situación política actual.

“En el último mes y medio, con todas las cosas que están sucediendo al sur de la frontera y el desmantelamiento de la EDI (igualdad, diversidad e inclusión), creo que será aún más difícil para muchas mujeres ingresar a campos específicos. Entonces, ha estado mejorando, pero no sé cuál es la trayectoria a seguir”, dijo Laura Keffer-Wilkes, instructora de bioquímica en la Universidad de Lethbridge.

Mientras algunos están preocupados por la situación en los Estados Unidos, Lutterotti dice que Canadá sigue siendo un faro de empoderamiento para las mujeres.

“La EDI en general está siendo descuidada en términos de nuestro país vecino, pero aquí es realmente importante que tengamos EDI y la impulsemos no solo para tener mujeres en STEM, sino también para otras personas de minorías y la U de L es realmente buena en eso.”

Keffer-Wilkes se erige como un ejemplo de una mujer que perseveró y se convirtió en un modelo a seguir pionero para las futuras generaciones. Ella dice que hay un mensaje simple para las niñas y jóvenes que desean seguir sus pasos.

“No te rindas. Tienes lo necesario para lograrlo. Encuentra un mentor, encuentra a ese animador que te ayudará. No pasamos por la vida solos, necesitas a alguien que abogue por ti, especialmente en esos campos dominados por hombres.

“Es realmente genial tener a alguien que te cuide y a quien puedas acudir para hablar sobre problemas.

“Encuentra ese mentor y sigue adelante.”