Mujeres como yo están perdiendo una de las mejores oportunidades laborales disponibles hoy en día, ya que las carreras en capital privado tienen un 50% de probabilidades de salir mal.

En el ámbito de las finanzas, el capital privado (PE) está particularmente dominado por hombres. En el Reino Unido y Europa, hay aproximadamente un 23% de mujeres en roles de inversionistas de nivel medio, que disminuye a alrededor del 11% para roles de nivel senior. Estados Unidos muestra cifras similares para roles de inversionistas de nivel medio, mejorando ligeramente al 15% para roles de nivel senior. Este desequilibrio de género no es ideal.

El poder del capital privado para moldear el mundo a través de los productos y servicios que las personas utilizan diariamente es fenomenal: el sector administra $11.7 billones en activos. Más mujeres en las mesas donde se eligen y realizan negocios permitirán hacer más tratos con empresas lideradas por mujeres. Esto nos acercará a vivir en un mundo que diseña productos y servicios que sirven mejor a las mujeres. En este momento, estamos atrapados en un mundo donde están diseñados con prejuicios en detrimento de las usuarias mujeres.

Muchos firmas de capital privado también quieren atraer a mujeres. Las principales firmas han reconocido los beneficios de una fuerza laboral diversa, tanto en términos de rendimiento como de toma de decisiones. Están reclutando y promocionando activamente a mujeres en posiciones de alto nivel, ofreciendo programas de mentoría y creando una cultura más inclusiva. Estas actividades requieren un conjunto de habilidades diversas, que incluye destreza analítica, pensamiento estratégico y comunicación efectiva, cualidades que las mujeres pueden aportar a la mesa tan efectivamente como los hombres. Además, hay algunas evidencias de que los inversionistas institucionales desean más diversidad en el capital privado y tienden a asignar capital a firmas de capital privado más diversas.

¿Por qué las mujeres no eligen el capital privado?

El capital privado sigue siendo percibido como un campo hostil para las mujeres. Recientemente descubrí que estas percepciones son correctas el 50% del tiempo. Colaborando con Level 20 y mi colega Nikita de The Inclusion Initiative en LSE, realicé un estudio cualitativo detallado que incluyó entrevistas individuales con 41 mujeres que trabajan en roles de inversión de nivel medio en toda Europa. Complementé estas entrevistas con grupos focales que involucraron a 51 participantes adicionales del capital privado.

De manera sorprendente, encontramos una polarización de culturas dentro del capital privado. La polarización de culturas es más evidente en las firmas de PE pequeñas y de mediana capitalización, donde las mujeres prosperan el 50% del tiempo. Para las grandes firmas, se identificaron microculturas: la experiencia de las mujeres estaba determinada por los líderes y gerentes seniors a los que estaban expuestas. Nuevamente, el 50% del tiempo las mujeres prosperaban.

¿Y el otro 50%? Las experiencias de estas mujeres se alineaban prácticamente con la percepción generalizada de que el capital privado como sector es horrible. A las mujeres se les llamaba “bonitas”, se les pedía hacer café, se esperaba que jugaran golf y eran invitadas a salir por hombres seniors casados dentro de su empresa. Se enfrentaban al sexismo, la misoginia y las microagresiones, lo que conducía a una progresión más lenta y una mayor propensión a renunciar al sector. A pesar de esto, la mayoría de estas mujeres aún afirmaban que les encantaba el contenido de su trabajo; era la cultura la que les estaba provocando insomnio y náuseas diarias.

Aún así, no pude evitar ser atraída por las historias de tantas mujeres prosperando en el sector. Estas mujeres tenían defensores que les permitían acceder a negocios y redes a las que de otro modo no tendrían acceso. Estas mujeres estaban en entornos donde tenían igualdad de oportunidades, visibilidad y voz en comparación con sus compañeros hombres. Estas mujeres no se preocupaban por las reglas no escritas que frenaban a las mujeres en la otra mitad del sector. Más bien, tenían transparencia sobre lo que se necesitaría para ser promovidas. Reconociendo estos patrones en los datos de las entrevistas, creamos el marco ACCELERATE. Este marco recomienda que las empresas de capital privado que buscan atraer, retener y promover a mujeres en el sector se centren en defensores, culturas inclusivas y transparencia. El marco también establece acciones claras que pueden tomar cualquier gerente en el mercado privado para mejorar el ambiente en su empresa de manera que sea más atractiva para las mujeres, independientemente de la cultura actual.

Desprendiéndose del síndrome del impostor

Nunca habiendo comprendido completamente la rutina diaria en el capital privado, estudiar el sector también me permitió desmitificar lo que implica un trabajo en un equipo de negocios. A la luz de esto, si pudiera retroceder en el tiempo, podría elegir el capital privado para mi carrera.

Cuando estaba terminando mi grado en economía a los 21 años, no sabía qué era el capital privado. Esta falta de información sobre las carreras en el sector sigue prevaleciendo. Según nuestra investigación, las mujeres son menos propensas que los hombres a estar al tanto del capital privado como una opción. Si el capital privado quiere atraer a mujeres al sector, las mujeres necesitan saber que es una opción viable para una carrera increíble. Esto significa que el capital privado debe mejorar en escuelas y universidades para dar a conocer la opción.

El capital privado debe comunicar mejor lo interesante que puede ser un trabajo en un equipo de negocios. Con frecuencia, quienes rechazan roles de inversores en PE como opción de carrera se asustan por la necesidad de ser hábiles en la modelización financiera. Esto es un error. Es bastante fácil entender las habilidades de modelización si se desecha el síndrome del impostor y se practica un poco. Incluso si encuentras aburrida la modelización financiera, después de un par de promociones (unos 5 años si lo haces bien), avanzarás a tareas mucho más interesantes. Necesitas jugar un juego a medio plazo que te permita terminar en uno de los trabajos más interesantes disponibles hoy en día. Desde la búsqueda de negocios hasta la diligencia debida, la estructuración del acuerdo, la gestión de carteras y las estrategias de salida, hay una oportunidad de involucrarte en cada parte de la cadena de valor. Si tienes éxito en el capital privado, también obtendrás acceso a codiciados asientos en los consejos de administración de las empresas que elijas respaldar.

Es imposible ignorar los beneficios financieros del capital privado. Los paquetes de compensación son como ganar la lotería (bueno, casi). Altos salarios, bonificaciones basadas en el rendimiento y el maravilloso mundo del carry, realmente es un camino dorado hacia la seguridad financiera. ¿Jubilación temprana, alguien?

Las experiencias positivas del 50% de las mujeres en nuestro estudio subrayan la cultura polarizada dentro del capital privado. La investigación muestra que la idea de que el capital privado es inherentemente inapropiado para las mujeres está lejos de ser precisa. De hecho, si una mujer elige la empresa correcta, se le ofrecerá una gran cantidad de oportunidades para prosperar y tener éxito.

Dadas las actitudes positivas de los inversores institucionales hacia la diversidad, sospecho que las empresas que hacen las cosas bien se están preparando para una gran ventaja competitiva. Solo necesitan deshacerse de una imagen desactualizada del capital privado que está siendo perpetuada por las empresas horribles que sobreviven.

Más comentarios imprescindibles publicados por Fortune:

Las opiniones expresadas en los artículos de opinión de Fortune.com son únicamente las opiniones de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones y creencias de Fortune.

