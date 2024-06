Mujer y dos niñas heridas en playas.

Hace 50 minutos atrás, por Francesca Gillett, BBC News. El Distrito de Bomberos de South Walton compartió fotos de los ataques de tiburones en las playas de Florida. Se ha pedido a los bañistas en la costa del Golfo de Florida que estén atentos, después de que tres nadadores fueran atacados por tiburones en dos ataques separados. Una mujer sufrió la amputación de parte de su brazo después de ser mordida el viernes en el condado de Walton, en el noroeste de Florida. Menos de dos horas después, en otra playa a cuatro millas al este, dos adolescentes estaban en el agua hasta la cintura con amigos cuando fueron atacadas. Una de las chicas sufrió “lesiones significativas en la parte superior de la pierna y una mano”, mientras que la otra tuvo lesiones menores en uno de sus pies, según dijeron los funcionarios de bomberos. Las autoridades han estado patrullando la costa en botes y algunas playas fueron cerradas, aunque volvieron a abrir el sábado con banderas moradas que advertían de la presencia de vida marina peligrosa. Los ataques ocurrieron alrededor de las 13:20 hora local del viernes cuando una mujer, de unos 45 años, fue atacada cerca de WaterSound Beach, según informó el Distrito de Bomberos de South Walton. La mujer fue trasladada en helicóptero al hospital con “lesiones críticas” en la cadera y el brazo izquierdo inferior. Algo de su brazo tuvo que ser amputado, según el jefe de bomberos Ryan Crawford. El segundo ataque, en dos chicas de aproximadamente 15 años, ocurrió alrededor de las 14:55 hora local cerca de Seacrest Beach, agregó el departamento de bomberos. “Por favor, naden con cuidado, respeten el golfo, manténganse hidratados y cuiden a sus seres queridos”, dijo el Distrito de Bomberos de South Walton. La oficina del Sheriff del condado de Walton informó el sábado que durante las patrullas, los agentes avistaron un tiburón martillo de 14 pies en Santa Rosa Beach, aunque subrayaron que no son raros. “Queremos reiterar que los tiburones siempre están presentes en el Golfo”, dijeron. “Los nadadores y bañistas deben ser cautelosos al nadar y estar atentos a su entorno”. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de Florida, hay alrededor de 70 a 100 ataques de tiburones cada año en todo el mundo, que resultan en aproximadamente cinco muertes. El año pasado, hubo 69 mordeduras de tiburones no provocadas en humanos y 22 provocadas a nivel mundial. En Florida, la mayoría de los ataques de tiburones son realizados por tiburones de la familia de los requiem, que prefieren aguas cálidas e incluyen especies como tiburones toro o tiburones puntas negras. Los expertos marinos están monitoreando la costa, informó la oficina del alguacil. La mayoría de los ataques ocurren en aguas cercanas a la costa, típicamente cerca de un banco de arena donde los tiburones se alimentan y pueden quedar atrapados con la marea baja. Los peces pequeños viajan en grupos cerca de la orilla en esta época del año, lo que podría haber sido un factor contribuyente en los ataques del viernes, sugirió la Oficina del Sheriff del Condado de Bay. El momento de los ataques, en medio de la tarde, también fue una anomalía, dijo el Sheriff del Condado de Walton, Michael Adkinson. Un tiburón martillo de 14 pies fue avistado por los agentes del sheriff, aunque no está confirmado qué tipo de tiburón atacó a los nadadores.