Mujer germano-iraní Nahid Taghavi liberada de prisión en Irán.

Amnesty International dijo que la salud de Taghavi se deterioró considerablemente mientras estaba detenida en la tristemente célebre prisión de Evin, en la capital de Irán, Teherán, donde las condiciones eran “cruel e inhumanas” y la atención médica era “inadecuada”. Pasó siete meses en confinamiento solitario entre su arresto y condena, durante ese tiempo la obligaron a dormir en el suelo. Taghavi también sufrió de hernias discales, osteoporosis, diabetes y presión arterial alta, según su hija. En julio de 2022, Taghavi fue concedida un permiso médico urgente para recibir tratamiento por problemas de espalda y cuello. Sin embargo, fue enviada de vuelta a Evin cuatro meses después. Una compañera de celda en Evin, la ganadora del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, advirtió en junio de 2023 que la vida de Taghavi estaba “en peligro”, diciendo que sufría tanto dolor que “apenas podía levantarse de la cama”. Taghavi recibió permisos médicos otras dos veces durante 2024. El primero comenzó en enero y duró varias semanas, pero fue llamada de vuelta a prisión antes de completar su tratamiento médico, el segundo empezó a finales de septiembre. Durante esos periodos tuvo que llevar un grillete electrónico en el tobillo y permanecer a menos de 1km de su casa en Teherán. Amnesty dijo que Taghavi había volado de regreso a Alemania el domingo. “Las palabras no pueden describir nuestra alegría”, dijo la hija de Taghavi en una declaración separada publicada por el grupo de derechos humanos el lunes. “Al mismo tiempo, lamentamos los cuatro años que nos fueron robados y el horror que tuvo que soportar en la prisión de Evin.” Amnesty pidió a Irán que liberara a las decenas de otros ciudadanos de doble nacionalidad, y muchos otros presos políticos no violentos, que según ellos estaban siendo detenidos arbitrariamente. La liberación de Taghavi llega meses después de la muerte de otro ciudadano alemán-iraní encarcelado desató una disputa diplomática entre Berlín y Teherán. A finales de octubre, Baerbock ordenó el cierre de los tres consulados iraníes en Alemania después de que los medios estatales iraníes informaran que Jamshid Sharmahd, un disidente con base en EEUU que fue condenado a muerte en 2023 tras un juicio que los grupos de derechos humanos dijeron que fue injusto, había sido ejecutado. Sin embargo, el portavoz del poder judicial iraní afirmó días después que Sharmahd había “fallecido antes de que se ejecutara la sentencia”. Su familia dijo que no confiaba en nada de lo que decían las autoridades iraníes y pidió una investigación internacional.