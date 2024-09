Mujer describe el horror de enterarse de que su esposo la drogó para que otros la violaran.

Advertencia: Esta historia contiene detalles angustiosos desde el principio.

Una mujer francesa que fue violada por hombres desconocidos durante más de 10 años después de ser drogada para dormir por su esposo le contó a un tribunal su horror al enterarse de cómo había sido abusada.

Gisèle Pélicot, de 72 años, estaba dando testimonio en el tercer día del juicio en Aviñón, en el sureste de Francia, de 51 hombres, incluido su esposo de 50 años, Dominique. Todos están acusados de violación.

Documentos ante el tribunal indican que Dominique Pélicot, de 71 años, admitió a la policía que obtenía satisfacción al ver a otros hombres tener relaciones sexuales con su esposa inconsciente.

Muchos acusados en el caso niegan el cargo de violación en su contra, afirmando que pensaban que estaban participando en un juego sexual consensuado.

Pero Gisèle Pélicot dijo al tribunal que “nunca fue cómplice” de los actos sexuales y nunca fingió estar dormida.

Este es un caso que ha conmocionado a Francia, aún más porque el juicio se está llevando a cabo en público.

Gisèle renunció a su derecho al anonimato para trasladar la “vergüenza” de vuelta a los acusados, según su equipo legal había dicho anteriormente.

Al tomar la palabra el jueves, dijo que estaba hablando en nombre de “cada mujer que ha sido drogada sin saberlo… para que ninguna mujer tenga que sufrir.”

Recordó el momento en noviembre de 2020 cuando la policía le pidió que asistiera a una entrevista junto a su esposo.

Recientemente lo habían atrapado tomando fotografías bajo la falda de mujeres en un supermercado, y Gisèle dijo al tribunal que creyó que la reunión con la policía era una formalidad relacionada con ese incidente.

“El oficial de policía me preguntó sobre mi vida sexual”, dijo al tribunal. “Le dije que nunca había practicado el intercambio de parejas o tríos. Dije que era fiel a un solo hombre. No podía soportar las manos de ningún hombre sobre mí que no fueran las de mi esposo.

“Pero después de una hora, el oficial dijo: ‘Voy a mostrarte algunas cosas que no te resultarán agradables’. Abrió una carpeta y me mostró una fotografía.

“No reconocí ni al hombre ni a la mujer dormida en la cama. El oficial preguntó: ‘Señora, ¿es esta su cama y mesa de noche?’

“Fue difícil reconocerme vestida de una manera que me resultaba desconocida. Luego me mostró una segunda foto y una tercera.

“Le pedí que parara. Era insoportable. Estaba inerte, en mi cama, y un hombre me estaba violando. Mi mundo se derrumbó.”

Gisèle dijo que hasta entonces su matrimonio había sido generalmente feliz y que ella y su esposo habían superado varios problemas financieros y de salud. Dijo que había perdonado el incidente de toma de fotografías bajo la falda después de que él le prometiera que había sido un incidente aislado.

“Todo lo que habíamos construido juntos se había ido. Nuestros tres hijos, siete nietos. Solíamos ser una pareja ideal.

“Solo quería desaparecer. Pero tuve que decirles a mis hijos que su padre estaba bajo arresto. Le pedí a mi yerno que se quedara al lado de mi hija cuando le contara que su padre me había violado, y había permitido que me violaran otros.

“Ella lanzó un alarido, cuyo sonido todavía está grabado en mi mente.”

En los próximos días, el tribunal escuchará más evidencia de la investigación, sobre cómo supuestamente Dominique contactaba a hombres a través de sitios web de chat sexual e los invitaba a su casa suburbana en Mazan, un pueblo al noreste de Aviñón.

La policía afirma que se dieron estrictas instrucciones a los hombres. Debían estacionar a cierta distancia de la casa para no llamar la atención, y esperar hasta una hora para que las drogas para dormir que él le había dado a Gisèle surtieran efecto.

Además, afirman que, una vez en la casa, se les dijo a los hombres que se desvistieran en la cocina, y luego calienten sus manos con agua caliente o en un radiador. No se permitía tabaco ni perfume por si despertaban a Gisèle. Los condones no eran necesarios.

No hubo intercambio de dinero.

Según la investigación, Dominique observaba y filmaba los acontecimientos, creando finalmente un archivo en disco duro con alrededor de 4,000 fotos y videos. Fue como resultado del incidente de toma de fotografías bajo la falda que la policía encontró los archivos en su computadora.

La policía dice tener evidencia de alrededor de 200 violaciones cometidas entre 2011 y 2020, inicialmente en su casa fuera de París, pero principalmente en Mazan, a donde se mudaron en 2013.

Los investigadores alegan que poco más de la mitad de las violaciones fueron cometidas por su esposo. La mayoría de los demás hombres vivían a solo unos kilómetros de distancia.

Preguntada por la jueza el jueves si conocía a alguno de los acusados, Gisèle dijo que solo reconocía a uno.

“Era nuestro vecino. Venía a revisar nuestras bicicletas. Solía verlo en la panadería. Siempre fue educado. No tenía idea de que venía a violarme.”

Luego la jueza recordó a Gisèle que, para respetar la presunción de inocencia, se había acordado en el tribunal no usar la palabra violación sino “escena sexual”.

Ella respondió: “Solo creo que deberían reconocer los hechos. Cuando pienso en lo que han hecho, me llena de asco. Deberían al menos tener la responsabilidad de reconocer lo que hicieron.”

Después de que saliera la verdad, Gisèle descubrió que estaba portando cuatro enfermedades de transmisión sexual.

“No he recibido simpatía de ninguno de los acusados. Uno que era VIH positivo vino seis veces. Ni una sola vez mi esposo mostró preocupación por mi salud”, dijo.

Ahora está en proceso de divorciarse.

Después de hablar durante dos horas frente a Dominique y los otros acusados, dijo: “Dentro de mí, es una escena de devastación. La fachada puede parecer sólida… pero detrás de ella…”