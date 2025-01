Mujer demasiado asustada para usar el baño después de encontrar una serpiente en el inodoro

Kacey-Leigh Moss fue al baño a las 6 de la mañana del viernes cuando dice que de repente vio la cabeza de una serpiente en el asiento del inodoro.

La joven de 21 años corrió a buscar a su novio Harvey, quien al principio no le creyó, ya que no tienen serpientes.

La pareja, que no tiene idea de cómo llegó allí, esperó hasta que la RSPCA abriera a las 8 de la mañana para llamarlos y alguien llegó a las 11 de la mañana para intentar llevarse la serpiente.

Desafortunadamente, Kacey-Leigh dijo que la serpiente se deslizó de regreso por las tuberías y no la ha vuelto a ver desde entonces (Imagen: Kennedy News and Media)

Kacey-Leigh, de Burnley, dijo: “Me desperté a eso de las 6 de la mañana para ir al baño y cuando encendí la luz y me acerqué al inodoro, pude ver la cabeza de una serpiente en el asiento del inodoro.

“A medida que me acercaba, estaba toda en espiral dentro del inodoro. Simplemente me congelé por completo.

“Nunca había estado tan asustada en mi vida.

“Estaba realmente sorprendida, no sabía qué hacer. Corrí a la habitación y le dije a mi novio y al principio no me creyó hasta que fue a ver.

“Fue a ver y todo el mundo estaba siendo facetimed. Nadie nos creía. Lo puse en Facebook y todo el mundo estaba comentando y reaccionando a ello.

“Intentó obtener algunas fotos de cerca y cuando se acercó, saltó hacia él.

“Buscamos posibles lugares donde podrían ir a recogerlo. La RSPCA no abría hasta las ocho, así que tuvimos que esperar dos horas para poder llamar.

“Dijeron que es una situación bastante inusual. Obviamente es muy raro en el Reino Unido.

“Ella [la trabajadora de la RSPCA] entró y lo miró e intentó sacarlo con un gancho. Al intentar sacarlo, su estómago quedó atascado porque se había agrandado. Su estómago en realidad estaba atascado en la tubería.

“Intentó engancharlo de nuevo y se deslizó de nuevo por la tubería, así que actualmente no sabemos dónde está.

“Me siento horrible de que potencialmente esté acechando en mis tuberías todavía. Estoy aterrorizada, ni siquiera puedo ir al baño.

“Afortunadamente, todavía no he necesitado ir al baño, pero cuando lo haga, no sé qué voy a hacer.

“Debería haber ido a trabajar, pero tengo que quedarme en casa ahora para ver si se mueve de nuevo.”

Ella dijo que la trabajadora de la RSPCA dijo que podría ser una serpiente de maíz y que si Kacey-Leigh volviera a ver la serpiente, volverían a recogerla.

Kacey-Leigh dijo: “No sé si es de las alcantarillas, si es una mascota de alguien que se escapó de mi calle. Realmente no sé.

“La mujer de la RSPCA dijo que no es probable que la serpiente quiera estar en el agua, así que estaba confundida por qué volvió hacia abajo porque no suelen vivir en el agua porque no pueden respirar.

“Hemos mirado en el desagüe y seguimos volviendo al inodoro pero no se ve por ningún lado.

“Siento que no puedo descansar hasta que lo encuentre. Me alegro de que no estuviera en mi cama en su lugar.

“Definitivamente me alegro de no haber usado el baño antes de darme cuenta de que estaba allí.

“Nunca he sido realmente fanática de las serpientes. Nunca he sostenido una ni nada por el estilo.

“Definitivamente tengo una fobia de ellas ahora.”

Un portavoz de la RSPCA dijo: “Debe haber sido un gran shock para la dueña ver una serpiente asomando la cabeza en el inodoro.

“La residente que contactó a la RSPCA para pedir ayuda le dijo a nuestra Oficial de Rescate de Animales (ARO) que el inodoro no había estado funcionando muy bien durante algunas semanas, por lo que este visitante deslizante podría haber estado acechando en las tuberías durante algún tiempo.

“La serpiente era una inofensiva serpiente de maíz, aunque desafortunadamente, desapareció de nuevo alrededor de la curva antes de que pudiera atraparla. Prometió hacer una visita de regreso si reaparece.

“Las serpientes son artistas escapistas talentosos y aprovecharán la oportunidad de un espacio en una puerta de un recinto o una tapa mal ajustada para salir corriendo, por lo que la RSPCA aconseja a los propietarios asegurar que los vivarios se mantengan seguros y cerrados si es necesario, para evitar fugas accidentales.

“Nuestros oficiales han sido llamados a serpientes que han sido encontradas en muchos lugares inusuales, incluyendo en una aspiradora, en un horno y en un cajón de la cocina.

“Es posible colocar microchips a las serpientes mascotas y la RSPCA recomendaría que los propietarios pidan a su veterinario que lo haga cuando sea posible, para que las serpientes puedan reunirse fácilmente si se pierden y se encuentran.”