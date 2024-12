Mujer de 31 años hereda $200K, pide a los usuarios de Reddit ideas de acciones “amigables con Trump” para invertir – De las 7 acciones que le gustan y recomendaciones

Benzinga y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisión o ingresos en algunos artículos a través de los enlaces a continuación.

Los inversores han estado buscando invertir en empresas que se beneficiarán en la próxima era del Presidente electo Donald Trump. Los foros de Internet y los informes de analistas están llenos de discusiones sobre qué acciones pueden dispararse en los próximos años.

El mes pasado, alguien con $200,000 en un IRA heredado pidió recomendaciones de acciones “amigables con Trump” en r/Investing, un tablero de discusión en Reddit con 2.6 millones de miembros. El preguntó quería colocar $100,000 en acciones individuales del total heredado.

El inversor, de 31 años, dijo que heredó este dinero hace seis meses. La cuenta IRA heredada debe cerrarse y los impuestos relacionados con ella deben pagarse dentro de 10 años.

Mientras que el usuario de Reddit pidió sugerencias a la comunidad de r/investing, también tenía algunas ideas en las que buscaba críticas constructivas y retroalimentación.

Primero, examinemos las recomendaciones que recibió de otros usuarios de Reddit y luego veamos en qué acciones estaba considerando invertir.

Recomendaciones de Redditors para la era Trump

Fondo de Fideicomiso SPDR S&P 500

Se sugirió más de una vez al usuario de Reddit que buscaba recomendaciones de acciones para la era Trump que invirtiera su dinero en un fondo de mercado más amplio como el Fondo de Fideicomiso S&P 500 (SPY).

“En mi opinión, deberías poner los otros $100,000 en el fondo del S&P 500 también y olvidarte de ello durante los próximos 10 años”, dijo un usuario de Reddit.

Unos pocos usuarios de Reddit durante la discusión dijeron que el rally de Trump que esperaba montar ya estaba reflejado en el mercado.

“Ya te perdiste la gran subida especulativa en las acciones por la victoria de Trump, ¿no? tus apuestas ahora serían ‘¿creo que el mercado está malpreciando las cosas que cayeron/subieron con la victoria de Trump’, no solo ‘¿qué va a funcionar bien,'” comentó un usuario de Reddit.

Fondo de Sector Selecto de Tecnología SPDR

Un usuario de Reddit recomendó el Fondo de Sector Selecto de Tecnología (XLK), diciendo que las acciones tecnológicas tendrán un buen momento en la era Trump.

“Poner fin a la censura debería ser bueno para las redes sociales. Creo que toda la industria tecnológica debería prosperar,” sugirió.

El Fondo de Sector Selecto de Tecnología ha subido un 27% este año hasta el 12 de diciembre. Las mayores tenencias del fondo incluyen a Apple, Nvidia, Broadcom, Microsoft y Salesforce.

Lockheed Martin Corp

Un comentario instó al usuario de Reddit con $100,000 para invertir en acciones individuales a simplemente colocar su dinero en fondos de mercado más amplios. Sin embargo, dijo que Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) podría ser una opción de inversión si insiste en comprar acciones individuales.

“Personalmente no haría esta estrategia, pero si insistes en ello, quizás algo como LMT también. Solo recuerda que, independientemente de lo que hagas, no hay garantía de que el mercado de valores suba, especialmente en un plazo tan corto de alrededor de cuatro años. En mi opinión, deberías poner los otros $100,000 en el fondo del S&P 500 también y olvidarte de ello durante los próximos 10 años,” dice el comentario.

Hasta ahora este año, las acciones de Lockheed han subido aproximadamente un 8%.

Los inversores han estado observando acciones de defensa desde que Donald Trump ganó las elecciones. El mes pasado, el analista de Bernstein, Douglas Harned, dijo en una nota que los inversores pueden sentirse positivos sobre las acciones de defensa:

“Esperamos que Trump busque una fuerte defensa como lo hizo en su primer mandato, incluso si busca evitar la participación en conflictos en el extranjero,” escribió Harned. “Trump ha sido vocal sobre la necesidad de una fuerte disuasión nuclear, defensa de misiles y expansión de las capacidades espaciales.”

Usuario de Reddit Con $100,000 para Invertir Considera Comprar Estas Acciones

Tesla

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) fue una de las acciones en las que el usuario de Reddit dijo que estaba considerando invertir para montarse en el tren de Trump. Las acciones de Tesla han subido aproximadamente un 67% hasta ahora este año. A principios de este mes, Roth MKM ascendió a Tesla a Comprar de Neutral. La firma dijo que el apoyo de Elon Musk al Presidente electo Donald Trump probablemente impulsó la trayectoria de demanda de la compañía.

Grupo Holdings TKO

El usuario de Reddit que busca invertir $100,000 en acciones amigables con Trump dijo que siente que las empresas relacionadas con la UFC y la WWE podrían ser elecciones adecuadas. Alguien en la sección de comentarios de su publicación le recordó que TKO Group Holdings Inc. (NYSE: TKO) es la acción en la que podría estar interesado. TKO es propietario de la UFC y la WWE. La acción ha subido un 78% hasta ahora este año.

Stellantis

El usuario de Reddit que planea invertir $100,000 en el mercado de valores para montarse en la ola de Trump dijo que Stellantis NV (NYSE: STLA) podría tener una “buena recuperación.” Hasta ahora este año, las acciones del fabricante de automóviles han perdido un 40% de su valor. El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, renunció recientemente debido a la caída de las ventas en EE. UU. y a la disminución de los beneficios.

Nvidia

NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) es otro gran nombre que el usuario de Reddit mencionó entre las acciones en las que estaba interesado para la era Trump. Las acciones de Nvidia han subido un 185% hasta ahora este año. Mizuho Securities dijo en una nota reciente que Nvidia podría beneficiarse del aumento de los centros de datos modulares.

Un Retorno del 9% en Solo 3 Meses

