Mujer búlgara residente en el Reino Unido niega espionaje para Rusia.

Dando evidencia por primera vez, la Sra. Ivanova negó ser una espía. Aceptó seguir a personas objetivo de las operaciones y viajar por Europa, pero dijo que no sabía el verdadero propósito de la actividad. Afirmó que creía que una operación dirigida al periodista de investigación Christo Grozev era en sí misma una forma de periodismo y que revelaría al público que él era corrupto. “El plan era tratar de exponer al Sr. Grozev,” dijo. Sin embargo, no se publicó ninguna información y “nada realmente sucedió”, afirmó. Dijo que su entonces pareja Biser Dzhambazov, a quien le había confiado su vida, le pidió que participara en operaciones de vigilancia. “Ha sido mi pareja por más de 10 años. ¿Por qué haría algo que me perjudicaría?”, dijo. Las operaciones eran para ayudar al amigo de Dzhambazov, Orlin Roussev, quien ayudó a la pareja financieramente después de que se mudaran al Reino Unido en 2012, dijo la Sra. Ivanova al tribunal. La pareja conoció por primera vez a Roussev en la estación de East Croydon en 2012 y cenaron con él en un restaurante “elegante” cerca del Támesis, dijo. “Me impresionó mucho”, dijo. “Era alguien que siempre quise ser. Era una típica historia de inmigrante héroe”. Tanto Dzhambazov como Roussev ya han admitido conspirar para espiar a favor de Rusia. La Sra. Ivanova se secó las lágrimas en el estrado mientras describía cómo se enteró de que su pareja fue arrestada en la cama con la otra presunta espía en este juicio, Vanya Gaberova, de 30 años. Los miembros del jurado escucharon que Dzhambazov y la Sra. Gaberova estaban juntos en la cama cuando la policía llegó para arrestarlos en febrero de 2023. Ella afirmó que Dzhambazov le dijo que tenía un tumor cerebral y viajó al extranjero para recibir tratamiento. Ahora cree que era una mentira para que pudiera vivir una “vida paralela” con la Sra. Gaberova. El juicio continúa.