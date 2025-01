Mujer austriaca secuestrada por asaltantes desconocidos en Níger.

Níger aún no ha comentado sobre el incidente. Air Info informó que secuestradores se presentaron en la casa de la Sra. Gretzmacher con una pistola y se abrieron paso a la fuerza. No se llevaron nada más, según informes. La Sra. Gretzmacher se dice que ha liderado proyectos en las áreas de educación, salud, empoderamiento de mujeres y cultura. El ministerio de Asuntos Exteriores de Austria dijo que están trabajando con la delegación de la UE y las autoridades locales. Níger ha estado luchando contra una insurgencia islamista durante años. La junta militar está bajo presión por no haber logrado contener los ataques militantes, una de sus justificaciones para deponer al presidente democráticamente electo Mohamed Bazoum en julio de 2023. Níger, junto con sus vecinos Mali y Burkina Faso, está lidiando con ataques de grupos vinculados a al-Qaeda y ISIS. Desde el golpe, Níger ha instado a Francia y otras potencias occidentales a retirar sus bases militares y ha formado una alianza de seguridad con los vecinos liderados por la junta de Mali y Burkina Faso.