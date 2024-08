Mujer acusada en supuesto plan para robar Graceland de la familia Presley.

Una mujer de Missouri está acusada de intentar defraudar a la familia de Elvis Presley de millones de dólares y robar el interés de propiedad de la familia en Graceland, la casa familiar del legendario cantante estadounidense. Lisa Jeanine Findley, que utilizó una variedad de alias, fue arrestada por presuntamente orquestar un plan para llevar a cabo una venta fraudulenta de Graceland, ubicada en Memphis, Tennessee. La Sra. Findley, de 53 años, fue acusada federalmente de fraude postal y robo de identidad agravado y se espera que comparezca en la corte el viernes. Si es condenada, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. La familia Presley no ha comentado públicamente sobre los cargos. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que la Sra. Findley se hizo pasar por tres individuos asociados con un prestamista privado ficticio llamado Naussany Investments & Private Lending LLC (Naussany Investments). El Departamento de Justicia alega que afirmó falsamente que la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, quien murió en enero de 2023, había pedido prestado $3.8 millones (£3 millones) a Naussany Investments, había ofrecido Graceland como garantía para el préstamo y no había devuelto la deuda. La Sra. Findley presuntamente estaba buscando $2.85 millones ($2.2 millones en GBP) de la familia Presley para saldar la supuesta deuda, según el Departamento de Justicia. Entre las acciones fraudulentas de las que se le acusa están presuntamente la fabricación de documentos de préstamo, la falsificación de la firma de la hija de Elvis Presley y la publicación de un aviso de ejecución hipotecaria fraudulento en uno de los diarios de Memphis, anunciando que Naussany planeaba subastar Graceland el 23 de mayo. Cuando la familia Presley demandó a Naussany Investments tratando de detener la venta de Graceland, la Sra. Findley también presuntamente presentó presentaciones judiciales falsas, dijo el Departamento de Justicia. La subasta para vender Graceland atrajo la atención internacional a principios de este año, después de que la nieta de Presley, la actriz Riley Keough, afirmara que la documentación del préstamo era fraudulenta. Ella dijo que la firma de su madre había sido falsificada. Ms. Keough heredó Graceland, que ha sido durante mucho tiempo un museo público en homenaje al Sr. Presley, y gran parte de la herencia de Presley después de que su madre, Lisa Marie Presley, muriera el año pasado. Ella presentó una acción legal para detener la subasta prevista y un juez de Tennessee estuvo de acuerdo. En ese momento, Graceland y Elvis Presley Enterprises emitieron un comunicado a la BBC: “Como la corte ha dejado claro, no había validez en las afirmaciones”. Elvis compró la mansión de Graceland en 1957 y vivió allí hasta que murió dos décadas después. El complejo de 14 acres se abrió al público como un parque de historia de la música a principios de la década de 1980. Ahora es oficialmente un Monumento Histórico Nacional, atrae aproximadamente 600,000 visitantes al año, según el lugar. Elvis murió en Graceland y está enterrado allí, al igual que sus padres, su hija Lisa Marie Presley y su hijo Benjamin Keough. Los esfuerzos de la BBC para contactar a un abogado de la Sra. Findley no tuvieron éxito. El viernes, hizo una breve aparición en la corte y fue ingresada en la cárcel del condado de Greene, Missouri.