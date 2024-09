Muertes y lesiones tras 3 accidentes con avionetas en Alemania.

Tres personas en Alemania murieron en dos accidentes de avión separados en el estado de Renania del Norte-Westfalia el sábado, mientras que dos más resultaron heridas cuando un avión ligero se estrelló en Hesse, en un tercer incidente más al sur.

En el distrito de Soest en Renania del Norte-Westfalia, un avión pequeño se estrelló inmediatamente después de despegar del aeródromo de Bad Sassendorf, dijo un portavoz de la policía a dpa. Dos personas murieron en el accidente, que ocurrió en una reunión de pilotos en el pequeño aeródromo.

La causa del accidente no estaba clara inicialmente. La aeronave cayó en un campo muy cercano. Los testigos corrieron al lugar del accidente e intentaron brindar primeros auxilios, dijo el portavoz de la policía.

Anteriormente, un avión pequeño se estrelló en Gütersloh-Spexard, al sur de Bielefeld, y se destrozó en los arbustos. El piloto estaba solo a bordo y murió, dijo la policía. El avión de hélice biplano despegó de Porta Westfalica por la mañana y se dirigía al Sauerland. No estaba claro qué causó el accidente.

En el norte de Hesse, dos hombres resultaron gravemente heridos cuando un avión ligero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Korbach. La Piper de un solo motor no ganó suficiente altitud y se estrelló cerca del aeródromo, dijo la policía de Kassel. No estaba claro qué causó el accidente. Los hombres fueron llevados al hospital con heridas que no ponían en peligro sus vidas.

Los restos de un avión pequeño se pueden ver después del accidente en el sitio cerca del aeródromo en Bad Sassendorf en el distrito de Soest. Dos personas murieron en el accidente. Christoph Reichwein / dpa