Muertes durante el Hajj en Arabia Saudita: Qué debes saber.

Al menos 1,300 personas murieron durante la peregrinación anual del hajj en La Meca este año. No estaba claro si el número de muertes era más alto de lo habitual, ya que cada año los peregrinos mueren por estrés por calor, enfermedad y enfermedades crónicas.

Pero el número ha planteado preguntas sobre si Arabia Saudita hizo preparativos adecuados para el intenso calor y la afluencia de peregrinos no registrados que, según las autoridades, se basaron en operadores turísticos ilícitos para evitar el proceso de permisos oficial.

Esto es lo que hay que saber sobre el hajj de este año.

¿Qué es el hajj?

El hajj, una peregrinación en Arabia Saudita, es uno de los cinco pilares del Islam, y todos los musulmanes que son física y financieramente capaces están obligados a realizarlo al menos una vez en sus vidas.

Las personas pasan años ahorrando para viajar a La Meca, la ciudad más santa del Islam, para embarcarse en la peregrinación de cinco días, que tiene lugar en los días antes y durante el período sagrado de Eid al-Adha. Los peregrinos visitan varios sitios sagrados, incluyendo dar vueltas a la Kaaba y rezar cerca del Monte Arafat.

Incluso para los jóvenes y en forma, el hajj es físicamente desafiante, y muchos peregrinos son ancianos o enfermos. Algunos creen que el hajj podría ser su rito final y que morir en La Meca conferirá grandes bendiciones.

¿Cómo se veía este año?

Más de 1,8 millones de musulmanes participaron en el hajj de este año, 1,6 millones de ellos procedentes de fuera de Arabia Saudita, según la Autoridad General de Estadísticas de Arabia Saudita.

Se encontraron con temperaturas abrasadoras que oscilaron entre 108 grados Fahrenheit y 120, según datos preliminares.

Las medidas del gobierno saudita para reducir los efectos del calor extremo han incluido rociar a los peregrinos con agua e incorporar sombra en algunos sitios. Las autoridades también emitieron recomendaciones instando a los peregrinos a mantenerse hidratados, minimizar las actividades al aire libre y llevar sombrillas para bloquear la luz solar directa.

A medida que las temperaturas aumentaban, algunos peregrinos describían cómo veían desmayarse a personas y cómo pasaban cadáveres en la calle.

¿Qué causó las muertes?

Algunos peregrinos sucumbieron a enfermedades crónicas o murieron por causas naturales, según sus gobiernos. En muchos casos, sin embargo, el calor se sugirió como un factor contribuyente.

Muchos familiares de los fallecidos y desaparecidos se quejaron de que las autoridades no habían establecido suficientes estaciones de enfriamiento o no tenían agua para todos los peregrinos. Esas comodidades, establecidas para las personas que se habían registrado para el hajj, no necesariamente tenían en cuenta la gran cantidad de peregrinos que descendieron sobre La Meca sin permisos.

El ministro de Salud de Arabia Saudita, Fahd al-Jalajel, dijo que el 83 por ciento de las 1,301 muertes reportadas involucraban a peregrinos que carecían de permisos.

“El aumento de las temperaturas durante la temporada de hajj representó un gran desafío este año”, dijo el domingo en una entrevista en la televisión estatal. “Desafortunadamente, y esto es doloroso para todos nosotros, aquellos que no tenían permisos de hajj caminaron largas distancias bajo el sol”.

¿Por qué había tantos peregrinos no registrados?

Un paquete oficial de hajj puede costar más de $10,000, dependiendo del país de origen del peregrino, mucho más allá de los medios de muchos que esperan realizar el viaje.

Las empresas fueron culpadas por permitir que los peregrinos viajaran a Arabia Saudita con visas de visitante y visas de turista, en lugar de visas de hajj, que proporcionan acceso a atención médica y a los sitios sagrados. Mientras que los peregrinos con permisos son transportados alrededor de la ciudad sagrada de La Meca en autobuses con aire acondicionado y descansan en tiendas con aire acondicionado, los no registrados a menudo están expuestos a los elementos.

Un operador turístico egipcio dijo que debido al aumento de las tarifas de los paquetes turísticos de hajj, así como a la devaluación de la libra egipcia, muchos peregrinos optaron por visas de turista, lo que había sobrecargado las instalaciones en La Meca y los sitios sagrados circundantes.

El hombre, que habló desde La Meca bajo condición de anonimato debido a preocupaciones de seguridad, dijo que los peregrinos no registrados no tenían tiendas y estaban expuestos al calor extremo. Dijo que también había muy pocos autobuses, por lo que muchos peregrinos caminaron más de 12 millas.

Antes del hajj, las autoridades sauditas colocaron vallas publicitarias y enviaron una avalancha de mensajes de texto recordando a la gente que es ilegal realizar la peregrinación sin un permiso; los infractores enfrentan multas, deportación y prohibiciones de reingreso al reino.

La entrada a La Meca fue prohibida semanas antes del hajj para visitantes que no tenían permisos. Sin embargo, muchos peregrinos lograron evadir las restricciones, llegando temprano y escondiéndose, o pagando a contrabandistas para que los llevasen a la ciudad.

¿Habrá consecuencias?

Varios países que registraron un gran número de muertes han actuado rápidamente para abordar la tragedia.

El presidente de Túnez, que contó con más de 50 peregrinos entre los fallecidos, despidió al ministro de Asuntos Religiosos del país el viernes. El fiscal general de Jordania, que registró al menos 99 muertes de peregrinos, abrió una investigación sobre rutas ilegales de hajj.

Y las autoridades en Egipto dijeron que revocarían las licencias de 16 empresas que emitieron visas a peregrinos sin proporcionar servicios adecuados.

Mahmoud Qassem, miembro del Parlamento de Egipto, dijo que las compañías de viajes “dejaron varados a los peregrinos y apagaron sus teléfonos móviles” para que no pudieran escuchar las llamadas de ayuda de los viajeros.

¿Qué hay de Arabia Saudita?

Los funcionarios sauditas han elogiado repetidamente el hajj de este año como un éxito. No está claro si murieron más peregrinos que en años anteriores, porque Arabia Saudita no informa regularmente esas estadísticas. En agosto de 1985, más de 1,700 personas murieron alrededor de los sitios sagrados, en su mayoría por estrés por calor, encontró un estudio en ese momento.

Pero varios usuarios de redes sociales han acusado al gobierno de mala gestión por las muertes de este año, y un partido de oposición fundado por disidentes sauditas en el exilio condenó lo que describió como “negligencia”.

Esta no es la primera vez que el manejo del gobierno saudita de la peregrinación ha sido objeto de escrutinio. El hajj ha sido escenario de varias catástrofes a lo largo de los años, incluido un tumulto en 2015 que mató a más de 2,200 personas.

En años recientes, con el aumento de las temperaturas, muchos peregrinos también han sucumbido al estrés por calor. Islamic Relief, una agencia de ayuda global con sede en Londres, ha estado advirtiendo sobre el impacto del cambio climático en el hajj desde 2019.

“Si las emisiones del mundo continúan en un escenario de negocio como de costumbre, las temperaturas en La Meca aumentarán a niveles que el cuerpo humano no podrá soportar”, dijo Shahin Ashraf, jefe de defensa global de la organización, en un comunicado por correo electrónico el viernes.

Debido a que la fecha del hajj está vinculada al calendario lunar, durante los próximos años se desplazará gradualmente a meses más frescos.

¿Qué sabemos sobre los fallecidos?

El número de peregrinos no registrados ha contribuido probablemente a la falta de claridad en cuanto al número de muertes. Los números oficiales han tardado en salir, y varios países dijeron que tenían personal consular buscando en hospitales, clínicas y morgues a ciudadanos desaparecidos.

Indonesia ha reportado hasta ahora la mayoría de las muertes, 199, e India ha reportado 98. Dijeron que no podían estar seguros de que el calor hubiera causado todas las muertes.

Ni Arabia Saudita ni Egipto, de donde proceden muchos peregrinos, han publicado cifras completas de muertes de sus ciudadanos. El gobierno egipcio dijo que 31 peregrinos con permisos oficiales murieron, pero que todavía estaban trabajando con las autoridades sauditas para contar el número total.

Se reportaron muchas personas desaparecidas, y las familias egipcias están preparándose para un alto número de muertes. Egipto ha establecido centros de crisis para recibir llamadas de socorro y coordinar la respuesta del gobierno.

Al menos dos estadounidenses estaban entre los muertos: los residentes de Maryland Isatu Wurie, de 65 años, y Alieu Wurie, de 71 años. Su hija, Saida Wurie, dijo que había luchado por localizar sus cuerpos en La Meca. Aún así, dijo que cree que sus padres estaban llenos de alegría en sus últimos días.

“Murieron haciendo exactamente lo que querían hacer”, dijo. “Siempre habían querido llegar al hajj”.

Emad Mekay contribuyó con el reportaje.