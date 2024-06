Muerte de tren de juguete pone en foco la invasión a lo largo del icónico ferrocarril de Darjeeling.

La muerte de un joven de 18 años que fue atropellado por un tren de juguete en Kurseong, en el distrito de Darjeeling en Bengala Occidental el miércoles ha planteado preguntas sobre el apropiamiento a lo largo del Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling (FHD), un Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la seguridad de las personas que dirigen sus negocios cerca de las vías que dificultan las operaciones ferroviarias.

Surya Routh, el fallecido, un residente de Dak Bunglow More en Kurseong, cayó en las vías cuando el tren estaba entrando en la plataforma y fue arrastrado varios metros. Routh fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto.

Construido entre 1879 y 1881 por ingenieros británicos, el FHD opera locomotoras a lo largo de un calibre de dos pies que se extiende por 88 km entre New Jalpaiguri y Darjeeling, y paralelo a la Carretera Nacional 55 que conecta Darjeeling con Siliguri. Considerado una maravilla de la ingeniería, el FHD fue otorgado el estatus de Patrimonio Mundial en 1999. Uno de los principales desafíos que se presenta en la operación del FHD es el apropiamiento de las áreas a lo largo de las vías.

Hablando con The Hindu, el director del FHD, Arvind Mishra, dijo que la muerte del joven fue un accidente y que el tren se movía a una velocidad de aproximadamente 5 km/h cuando ocurrió el accidente. El Sr. Mishra dijo que los funcionarios del ferrocarril no tenían la culpa. “El tren es llamado tren de juguete, pero no significa que no tenga impulso y no vaya a causar lesiones si alguien se pone en las vías”, dijo él.

Esta no es la primera vez que una persona ha muerto después de ser atropellada por el tren de juguete, que es una atracción turística importante en las colinas. El 13 de febrero de 2023, un hombre de 70 años, Khadga Bahadur Tamang, un residente de la Finca de Té de Tindharia, murió después de ser golpeado por un tren. El 28 de marzo de 2022, un hombre murió después de ser atropellado mientras cruzaba las vías en Dagapur en las afueras de Siliguri. En 2019, un turista cayó a la muerte mientras se tomaba un selfie en el tren de juguete.

Las autoridades del FHD dijeron que la “actitud descuidada” de las personas a menudo conducen a accidentes. El Sr. Mishra recordó un incidente en el que una persona que llevaba un casco, con un teléfono guardado dentro de él, estaba caminando por las vías absorto en una conversación. No pudo escuchar el silbato del tren y fue golpeado por la locomotora.

Además del FHD, hay dos ferrocarriles de montaña más en el país, Ferrocarril de Montaña de Nilgiris y Ferrocarriles Kalka Shimla. El FHD transporta alrededor de 1,3 lakh de pasajeros al año y está tratando de convertirse en económicamente autosuficiente.