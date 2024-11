Muerte asistida: ¿Qué dice la legislación? | Noticias de política

Los MPs tendrán que tomar una de las decisiones más grandes de sus carreras el viernes: si respaldar o no la muerte asistida. La ley propuesta haría legal que los mayores de 18 años que están terminalmente enfermos reciban asistencia médica para poner fin a su propia vida en Inglaterra y Gales. La propuesta de ley, llamada Proyecto de Ley de Adultos Terminalmente Enfermos (Fin de Vida), establece requisitos detallados para ser elegible. El diputado laborista que lo propone, Kim Leadbeater, dice que las salvaguardias son las “más sólidas” del mundo, pero otros argumentan que es una “pendiente resbaladiza hacia la muerte a pedido”. ¿Qué hay en el proyecto de ley? El propósito del proyecto de ley es permitir a los adultos mayores de 18 años, que tienen capacidad mental, están terminalmente enfermos y se encuentran en los últimos seis meses de su vida, solicitar asistencia de un médico para morir. Esto está sujeto a “salvaguardias y protecciones” que incluyen: • Deben tener un “deseo claro, firme e informado de poner fin a su propia vida” y haber tomado esta decisión voluntariamente, sin coerción o presión; • Deben haber vivido en Inglaterra o Gales durante 12 meses y estar registrados con un médico de cabecera; • Dos médicos independientes deben estar seguros de que la persona cumple con los criterios y debe haber al menos siete días entre las evaluaciones de los médicos; • Si ambos médicos declaran que la persona es elegible, entonces deben solicitar la aprobación de su solicitud al Tribunal Superior; • Si el Tribunal Superior determina que el solicitante cumple con los requisitos del proyecto de ley, entonces hay un período de reflexión de 14 días (o 48 horas si la muerte es inminente); • Después de esto, la persona debe hacer una segunda declaración, que debe ser firmada y testificada por otro médico y otra persona.¿Qué piensan los MPs sobre el proyecto de ley de muerte asistida? ¿Qué sucede si se cumplen los criterios de elegibilidad? Si una persona cumple con todos estos criterios de elegibilidad, se le recetaría una “sustancia aprobada” para poner fin a la vida. Esto sería autoadministrado, por lo que la persona que desea morir debe tomarlo por sí misma. A veces se llama muerte asistida por un médico y es diferente de la eutanasia voluntaria, cuando un profesional de la salud administraría los medicamentos. Además de todas las condiciones establecidas anteriormente, el proyecto de ley haría ilegal presionar o coaccionar a alguien para que haga una declaración de que desea poner fin a su vida o tomar la medicina. Estos delitos serán castigados con una pena máxima de 14 años de prisión. ¿En qué se diferencia esto de la ley actual? El suicidio y el intento de suicidio no son en sí mismos delitos penales. Sin embargo, según la sección 2(1) de la Ley de Suicidio de 1961, es un delito en Inglaterra y Gales que una persona anime o asista al suicidio (o intento de suicidio) de otra persona. Ms. Leadbeater dice que el marco actual “no sirve para su propósito”, ya que las personas que están terminalmente enfermas y sufren solo tienen tres opciones: “suicidio, sufrimiento o Suiza”. La muerte asistida es legal en Suiza desde 1942, con el grupo Dignitas haciéndose conocido ya que permite que personas no suizas utilicen sus clínicas. No hay datos oficiales del gobierno sobre el número de británicos que viajan al extranjero para morir asistidos, pero otros países donde esto es legal incluyen los Países Bajos, Bélgica, España, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y algunos estados de EE. UU. ¿Por qué se debate esto ahora en Inglaterra? El tema ha ganado atención renovada recientemente debido a la campaña de la locutora Dame Esther Rantzen. La fundadora de 84 años de Childline tiene cáncer de pulmón en etapa cuatro y reveló el año pasado que se había inscrito en Dignitas. En las últimas dos décadas, el debate ha sido impulsado en gran medida por desafíos legales al régimen actual, presentados por personas que están sufriendo y dicen que las leyes actuales violan sus derechos humanos. El Parlamento consideró por última vez el tema en 2015, cuando los MPs rechazaron la muerte asistida por 330 votos a 118. ¿Cómo se escrutará el proyecto de ley? Los MPs debatirán y votarán sobre este proyecto de ley el viernes 29 de noviembre. Es un voto libre, lo que significa que los MPs pueden seguir su conciencia y no las líneas del partido. El gobierno adopta una posición neutral, aunque los ministros individuales han expresado tanto a favor como en contra de la propuesta. Si se aprueba el viernes, el proyecto de ley tendrá que superar muchos más obstáculos parlamentarios antes de convertirse en ley. Los MPs tendrán la oportunidad de debatir el proyecto de ley nuevamente en mayor profundidad durante su etapa de comité y los pares también tendrán amplia oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre la legislación en la Cámara de los Lores.