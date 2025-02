Muere en explosión en Moscú un ucraniano pro-ruso, informan medios rusos.

Un prominente líder separatista pro-Rusia de Ucrania fue asesinado después de que una bomba explotara el lunes dentro de una residencia con acceso restringido en Moscú, informaron los medios de comunicación rusos, en lo que parece ser otro ataque dirigido contra opositores de Kiev. El líder, Armen Sarkisyan, fundador de un batallón que luchaba en el este de Ucrania, fue declarado muerto en un hospital de Moscú, según los medios de comunicación rusos, citando al Comité de Investigación del país, que normalmente se ocupa de crímenes de alto perfil. El Comité de Investigación dijo anteriormente en un comunicado que cuatro personas habían sido llevadas a un hospital con lesiones después de que una bomba explotara en el complejo de apartamentos Scarlet Sails. Dijo que una persona había muerto en la explosión. Los informes de los medios de comunicación rusos dijeron que el Sr. Sarkisyan había sido llevado al hospital con lesiones y había fallecido allí, y que su guardaespaldas había muerto en la escena. La agencia no mencionó a ningún sospechoso. Tampoco estaba claro de inmediato si el Sr. Sarkisyan había sido residente del complejo. Los funcionarios ucranianos aún no han comentado sobre la explosión. La explosión dentro de un edificio en un barrio de lujo parecía ser otro ataque significativo en Moscú, donde un general ruso fue asesinado en diciembre por una bomba colocada en un scooter en un asesinato que Ucrania reivindicó. El general, Igor Kirillov, estaba a cargo de las fuerzas de protección de armas nucleares y químicas del ejército ruso. Su asistente también murió en el ataque. El Sr. Sarkisyan estaba siendo buscado en Ucrania por acusaciones de planear asesinatos y contratar matones para acosar a activistas antigubernamentales durante las protestas en Kiev, la capital ucraniana, en 2014. Más tarde apoyó la invasión rusa del este de Ucrania en 2014 y recientemente fundó un batallón que luchaba junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Ivan Prikhodko, alcalde de la ciudad de Horlivka en el este de Ucrania controlada por Rusia, de donde era originario el Sr. Sarkisyan, se refirió en una publicación de Telegram a la muerte del líder, sin proporcionar detalles. Elogió al batallón Arbat del Sr. Sarkisyan por desempeñar un “papel crucial en garantizar la seguridad” en áreas de la región de Donetsk de Ucrania que Rusia había capturado. Imágenes publicadas por Tass, una agencia de noticias estatal, y otros medios de comunicación rusos desde la escena de la explosión mostraron las puertas de vidrio del vestíbulo destrozadas y rotas. Los funcionarios rusos no dijeron de inmediato cómo se había plantado y detonado el explosivo. Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, el lunes no quiso hacer comentarios sobre la explosión y dijo que se estaba realizando una investigación oficial.