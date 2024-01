Muere a los 98 años Zvi Zamir, Jefe de Espionaje Israeli en un Período Crítico

Zvi Zamir, quien como director de la agencia de espionaje Mossad de Israel lideró una violenta campaña para aplastar el terrorismo palestino después de que 11 israelíes murieran en los Juegos Olímpicos de Verano de Munich de 1972—y que un año después transmitió una advertencia a su gobierno de que Egipto y Siria estaban a punto de desatar la Guerra del Yom Kippur, pero no fue tomado en serio—murió el 2 de enero. Tenía 98 años. Su muerte fue anunciada por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El anuncio no dijo dónde murió.

“Zamir lideró un enfoque decidido y proactivo en la lucha de Israel contra el terrorismo palestino, que se estaba fortaleciendo en ese momento,” dijo la oficina de Netanhayu en un comunicado.

El terrorismo fue una creciente preocupación para Israel cuando Mr. Zamir fue nombrado director del Mossad en el 1968. Ningún incidente cristalizó esa amenaza más que el ataque del grupo terrorista palestino Black September a la delegación israelí en su residencia en la Villa Olímpica en Munich el 5 de septiembre de 1972.

A principios de un asedio de un día, dos israleíes fueron asesinados y nueve fueron tomados como rehenes. La primera ministra Golda Meir envió a Mr. Amir a Munich. Pero tuvo que ver impotente mientras que francotiradores inexpertos se colocaron para llevar a cabo una operación de rescate, la cual fue retrasada cuando las autoridades alemanas cedieron ante las demandas de los terroristas: proporcionaron helicópteros para transportarlos a ellos y a los rehenes al aeródromo militar de Fürstenfeldbruck, y luego, presumiblemente, a El Cairo.

“Luego vi una escena que nunca olvidaré por el resto de mi vida”, dijo Mr. Zamir en la serie de documentales de 2017 “Mossad: Servicio Secreto de Israel.” “Con las manos y los pies atados entre sí, los atletas pasaron por delante de mí. Junto a ellos, los árabes. Un silencio sepulcral.”

Más tarde, en el aeródromo, donde los alemanes planeaban emboscar a los terroristas, Mr. Zamir se recostó junto a uno de los francotiradores. “Estaban usando rifles viejos sin miras telescópicas”, recordó en el documental. “Sin nada. Me rompió el corazón.”

En el tiroteo resultante, todos los rehenes y cinco de los ocho terroristas murieron. Los tres terroristas sobrevivientes fueron capturados, pero fueron liberados unas semanas después de que guerrilleros palestinos secuestraran un vuelo de Lufthansa con 20 pasajeros y tripulantes a bordo.

Hasta Munich, dijo Mr. Zamir, Meir había sido renuente a aprobar planes para matar operativos palestinos en Europa porque pensaba, incorrectamente, que los gobiernos europeos tomarían medidas efectivas contra ellos. “En algunas de mis conversaciones con Golda”, dijo Mr. Zamir al periódico israelí Haaretz en 2006, “ella expresó su preocupación de que nuestra gente pudiera estar involucrada en acciones ilegales en suelo europeo. Eran, sin duda, inevitables, pero ilegales”.

Pero después de que murieran los israelíes, Meir puso a Mr. Amir a cargo de una campaña, llamada Operación IRA de Dios, para destruir la red de terrorismo palestino que había encontrado fácil operar desde Europa.

En esa operación, agentes israelíes mataron a varios terroristas durante al menos una década, incluyendo al cerebro del ataque de Munich, Ali Hassan Salameh, quien murió en un bombardeo en Beirut en 1979, cinco años después de que Mr. Zamir dejó el Mossad. Un intento anterior de matar a Mr. Salameh terminó en un error embarazoso: el asesinato de un camarero en Noruega.

Mr. Zamir dijo que la venganza por los asesinatos de Munich no fue el motivo principal para el Mossad. “Lo que hicimos fue concretamente prevenir el terrorismo en el futuro”, le dijo a Haaretz. “Actuamos contra aquellos que pensaron que seguirían perpetuando actos de terror.

“No estoy diciendo que aquellos que participaron en Munich no estaban marcados para morir”, continuó. “Definitivamente merecían morir. Pero no estábamos tratando con el pasado; nos concentramos en el futuro.”

Zvicka Zarzevsky nació el 3 de marzo de 1925, en Lodz, Polonia, e inmigró con su familia a lo que entonces era conocido como el Mandato Británico de Palestina cuando era un bebé. Su padre manejaba un carro tirado por caballos para una compañía eléctrica. Según un relato, cambió su apellido a petición de una profesora que no podía pronunciar Zarzevsky.

Comenzó su carrera militar como un adolescente con la Palmach, una fuerza defensiva judía clandestina, y más tarde fue comandante de batallón durante la guerra de independencia de Israel. Se elevó dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel con el rango de mayor general y encabezó el comando sureño de las fuerzas, que defiende la mayor región del país.

También fue el agregado militar israelí en Londres antes de ser nombrado para dirigir el Mossad en 1968 por el primer ministro Levi Eshkol.

El Sr. Zamir señaló dos veces la alarma sobre un ataque inminente en 1973 por Egipto y Siria, gracias a información crucial proporcionada por un informante de alto nivel: Ashraf Marwan, un yerno contrariado del presidente Gamal Abdel Nassar de Egipto, quien había estado proporcionando inteligencia de alto valor al Mossad desde 1970.

“Zamir fue tremendamente eficaz”, dijo en una entrevista por teléfono Howard Blum, el autor de “The Eve of Destruction: The Untold Story of the Yom Kippur War” (2003). “Manejó a un agente—con un controlador—como hubiéramos manejado a un agente en el Kremlin. Fue un golpe.” Por otro lado, Uri Bar-Joseph, autor de un libro sobre el Sr. Marwan, “El ángel: El espía egipcio que salvó a Israel,” le dijo al Weekly Standard en 2016 que el Sr. Zamir había visto al Sr. Marwan como “la mejor fuente que hemos tenido”.

En abril de 1973, el Sr. Marwan envió un mensaje urgente a su controlador utilizando el código para la guerra inminente, “rábano”, escribió el Sr. Blum en The New York Times en 2007. El Sr. Zamir salió de Tel Aviv para encontrarse con el Sr. Marwan en una casa segura en Londres. El ataque, le dijo el Sr. Marwan al Sr. Zamir, comenzaría el 15 de mayo. Israel reaccionó llamando a decenas de miles de reservistas y enviando brigadas a la península del Sinaí y a los Altos del Golán ocupados por Israel.

Pero el ataque no llegó.

El 5 de octubre, el Sr. Marwan envió otro mensaje, y el Sr. Zamir regresó a Londres. Llamó a su jefe de oficina en Israel para transmitirle lo que el Sr. Marwan le había dicho: El ataque comenzaría al atardecer del Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. El jefe de la oficina transmitió la advertencia a ayudantes de Meir y Moshe Dayan, el ministro de defensa.

Pero la advertencia no fue totalmente atendida.

En una reunión del gabinete israelí en la mañana del 6 de octubre, informó el Sr. Blum, el Sr. Dayan le dijo a David Elazar, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, “Sobre la base de mensajes de Zvicka, no movilizas a todo un ejército”. La alarma llevó a una movilización parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel que no pudo frenar las fuertes pérdidas israelíes al inicio de la guerra, que comenzó alrededor de las 2 p.m. y no al atardecer. Según un recuento histórico de la Agencia Judía para Israel, 177 tanques israelíes se enfrentaron a 1,400 tanques sirios en los Altos del Golán, y las fuerzas egipcias cruzaron fácilmente el Canal de Suez.

Israel eventualmente cambió el rumbo—con armas y otra ayuda militar de Estados Unidos—y prevaleció al final de ese mes. Sin embargo, fue conocido por su temprano fracaso de inteligencia y la incertidumbre causada por casi perder.

El 7 de octubre del 2023, casi exactamente 50 años después de que comenzó la Guerra del Yom Kippur, Hamas y otros grupos militantes con sede en Gaza cruzaron la frontera con Israel—sorprendiendo al gobierno desprevenido del Sr. Netanyahu—y mataron a un estimado de 1,200 israelíes. Israel respondió prometiendo destruir a Hamas en una guerra que ha matado hasta ahora a unos 23,000 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos civiles.

En el funeral del Sr. Zamir, David Barnea, el actual director del Mossad, dijo que la agencia de espionaje “debe responsabilizar a los asesinos que invadieron la zona fronteriza de Gaza el 7 de octubre—los planificadores y aquellos que los enviaron.” Añadió: “El espíritu de Zvicka nos acompañará en esta misión.”

El Sr. Zamir dejó el Mossad en 1974. Se convirtió en director ejecutivo de una compañía de construcción e ingeniería civil y más tarde sirvió como presidente del Instituto de Investigación de Petróleo y Geofísica y el Instituto de Petróleo y Energía de Israel.

No se dispuso de información inmediata sobre los sobrevivientes.

La operación del Mossad después de Munich fue tema de la película “Munich” del 2005, dirigida por Steven Spielberg. El Sr. Zamir, que fue interpretado por Ami Weinberg, no le gustó, diciéndole a Haaretz que era una “película de vaqueros” que merecía “oprobio”.

“Los ‘sabios’ detrás de la película no explican el golpe, el impacto que Múnich provocó en todas nuestras concepciones”, dijo. “Esas cosas eran…