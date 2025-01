Muchos sirios quieren justicia por los crímenes del régimen. Otros quieren venganza.

Bashar Abdo acababa de regresar a casa el mes pasado después de cuatro años en el ejército sirio, cuando una multitud de vecinos y otros armados con armas y cuchillos rodearon la puerta de su familia y lo acusaron de ser un matón del régimen derrocado. Sus hermanas y cuñada intentaron bloquear a la multitud mientras él se escondía. Pero la gente irrumpió y encontró al sr. Abdo, de 22 años, en la cocina. Lo apuñalaron antes de arrastrarlo afuera, incluso cuando su hermana, Marwa, se aferraba a él. Allí, fue disparado. La cuenta, compartida por la familia de Abdo, fue confirmada por la policía local en la ciudad del noroeste de Idlib. Las imágenes de video ampliamente compartidas en las redes sociales sirias y verificadas por The New York Times capturaron la escena horrenda que siguió: Mientras la Sra. Abdo sujetaba su cuerpo sin vida, los vecinos siguieron golpeándolo. Ella les suplicó que se detuvieran, diciendo que ya estaba muerto. “Este es tu destino”, gritó un hombre. Otras imágenes de video verificadas muestran a una multitud gritando improperios después de que el cuerpo de Abdo fue atado por el cuello a un coche y arrastrado por las calles. No está claro quién filmó el video. La abuela recordó esos momentos en una entrevista con The Times cuatro días después. Ella juró venganza, una señal de la creciente amenaza de un ciclo de represalias violentas en una nueva Siria. El país está emergiendo de repente y de manera inesperada de 13 años de guerra civil y más de cinco décadas bajo la dinastía Assad, que mantuvo su dominio con miedo, tortura y asesinatos en masa. La muerte de Abdo subraya el complicado ajuste de cuentas que se avecina en Siria, donde las heridas siguen frescas y la ira está cerca de la superficie. Muchos sirios quieren que se rindan cuentas por los crímenes cometidos durante la guerra civil. Otros buscan venganza. Al menos medio millón de sirios murieron durante la guerra, la mayoría de ellos en ataques aéreos llevados a cabo por aviones y helicópteros sirios o en prisiones bajo tortura o en ejecuciones en masa, según grupos de derechos humanos sirios. Muchas personas siguen desaparecidas. Funcionarios del nuevo gobierno interino sirio, encabezado por el grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al-Sham, se apresuran a establecer tribunales y fuerzas policiales para abordar décadas de agravios. Instan a los ciudadanos a perdonar y no tomar la justicia por su mano. Ahmed al-Shara, el jefe de la alianza rebelde que derrocó al gobierno de Assad, ha dicho que perseguirá y procesará a figuras destacadas por crímenes que incluyen asesinato, prisión injusta, tortura y envenenamiento de su propio pue…