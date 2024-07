Muchos demócratas siguen apoyando a Biden. Esta es la razón.

Hace 60 minutos

Por Madeline Halpert & Brajesh Upadhyay, la BBC News, Nueva York y Washington

Una noche sin errores para Biden, dice reportera de la BBC en Detroit

A medida que Joe Biden subía al escenario para un mitin en Detroit, Michigan, el viernes por la noche, una de las multitudes más bulliciosas vistas en años en cualquier evento del presidente de EE. UU. coreaba: “¡No te rindas!”

El nominado demócrata fue recibido con ovaciones atronadoras por cientos de seguidores mientras prometía: “¡Estoy compitiendo! ¡Y voy a ganar!”

Al dejar el escenario, los acordes del éxito de Tom Petty, I Won’t Back Down, inundaron el gimnasio de la escuela secundaria, un rechazo implícito a la creciente lista de miembros electos de su partido que le exhortaban a dar un paso al costado ante las preocupaciones sobre su edad.

Pero a pesar de todos los titulares dominados por la última política, donante o actor liberal que se da vuelta contra el Sr. Biden, una lista más larga de demócratas lo está respaldando.

Al menos 80 políticos demócratas han respaldado públicamente al octogenario y se siguen sumando más a medida que él insiste en que no va a ninguna parte.

Para muchos, su historial político, sus principios y su victoria en 2020 sobre Donald Trump significan más que los daños de un discurso confuso en cualquier debate o aparición pública, o temores sobre su salud durante un nuevo mandato de cuatro años.

La Alianza de Liderazgo de California, El Caucus Hispánico en Congreso y Caucus Negro en Congreso han dicho que el candidato debería ser el Sr. Biden, incluso algunos de ellos han estado con el Sr. Biden en Washington esta semana.

Andrea Kross, una antigua asesora de la campaña de Obama, dijo que el caucus negro, así como muchos votantes negros, ven al Sr. Biden como un presidente comprometido con los derechos civiles, a diferencia de su rival, Trump.

“A.J. ha hecho más por diversidad, equidad e inclusión”, dijo ella.

Hasta la fecha, la mayor parte del apoyo al Sr. Biden proviene de políticos que buscan la reelección en distritos demócratas confiables, en lugar de aquellos que se preocupan de que el Sr. Biden pueda perjudicar sus propias posibilidades de elección en distritos difíciles.

Rosenberg dijo que la Casa Blanca “necesita respetar sus preocupaciones y lidiar con ellas de manera mucho más agresiva”.

Incluso a medida que crecen los llamados para que el Sr. Biden abandone la carrera, la encuesta más reciente parece sugerir que no ha perdido mucho apoyo de los votantes.

La actriz Ashley Judd dijo que el Sr. Biden era “incapaz de contraatacar a Trump”

Shekar Narasimhan, quien ha estado organizando recaudación de fondos para los demócratas por más de dos décadas, dijo que no había habido cambios en sus planes.

“Es la decisión del presidente decidir si quiere postularse o no, y nosotros iremos con lo que él decida”, dijo él. “Pero es mejor terminar esta discusión lo antes posible.”

Él dijo que su apoyo al Sr. Biden proviene de la creencia de que él ganará.

“Esta elección se decidirá por no más de un total de 50.000 votos en tres estados – Michigan, Pensilvania y Wisconsin – y tenemos la maquinaria y la infraestructura para ganar allí”, dijo él.

Frank Islam, quien se sienta en el Comité Nacional de Finanzas, dijo que tenía previsto un evento de recaudación de fondos en su casa de Maryland este mes. “Voy a seguir adelante porque sé que él [el Sr. Biden] ganará”, dijo él.